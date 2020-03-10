«Предотвращать возможные провокации»: как Россия укрепляет оборону своих границ на Камчатке

На полуострове Камчатка сформированы две противолодочные ударные группы ВМФ России. Об этом сообщает пресс-служба Тихоокеанского флота. Отмечается, что они будут защищать морские коммуникации, а также производить «поиск и обнаружение подводных сил вероятного противника, патрулирование в назначенной зоне». По мнению экспертов, формирование этих групп позволит России укрепить безопасность своих границ на Камчатке и в определённой степени нивелировать негативные последствия расширения военного присутствия США в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

На Камчатке сформированы две противолодочные ударные группы российского ВМФ. Об этом сообщает пресс-служба Тихоокеанского флота (ТОФ).

«В соединении кораблей охраны водного района войск и сил на северо-востоке России после успешной отработки боевыми кораблями задач в море с выполнением практических стрельб из всех видов корабельного оружия сформированы две корабельные противолодочные ударные группы», — говорится в сообщении оперативно-стратегического объединения ВМФ.

Сообщается, что на эти группы будут возложены «задачи защиты морских коммуникаций, поиск и обнаружение подводных сил вероятного противника, патрулирование в назначенной зоне, демонстрация флага РФ», а также «изучение отдалённых от места базирования районов плавания».

По словам экспертов, противолодочные ударные группы состоят из надводных кораблей, которые предназначены для поиска и уничтожения подводных лодок противника. В такую группу обычно входит от 2 до 4 противолодочных кораблей спецпостройки, эсминцев, фрегатов, сторожевых кораблей. Чтобы повысить боевую устойчивость формирования, на кораблях может находиться зенитное или ракетное вооружение.

Как отметил военный эксперт Иван Коновалов, обычно противолодочные группы состоят из больших и малых противолодочных кораблей при поддержке авиации, прежде всего, вертолётной. Однако, по мнению аналитика, с высокой точностью спрогнозировать состав этих групп «не представляется возможным».

«Учитывая, что Россия сейчас ищет и использует новые подходы в самых разных сегментах военно-промышленного комплекса, противолодочные группы могут быть сформированы крайне неожиданным образом», — заявил эксперт в беседе с RT.

По словам Коновалова, чаще всего корабли, входящие в такие группы, оборудованы радиолокационными и гидроакустическими комплексами, а также реактивными бомбовыми установками и торпедными аппаратами.

В свою очередь, доктор военных наук, капитан 1-го ранга в отставке Константин Сивков подчеркнул, что корабли противолодочных ударных групп ВМФ в случае обнаружения подводной лодки вероятного противника имеют такие боевые возможности, которые позволяют гарантированно её уничтожить.

«Однако в мирное время, как правило, производится, в первую очередь, длительная слежка за такими объектами», — пояснил эксперт в разговоре с RT.

«Часть обороны»

Как отмечают эксперты, формирование противолодочных ударных групп ВМФ — это «важная составляющая общей системы безопасности на Камчатке».

По словам Константина Сивкова, эти группы могут решать множество боевых задач в регионе.

«Одна из них — обеспечение безопасности выхода в мировой океан ракетных подводных лодок, которые дислоцированы на камчатской базе ВМФ. Ведь иностранные подводные лодки есть повсюду, они могут препятствовать действиям вооружённых сил России. Противолодочные ударные группы ВМФ РФ могут защищать торговые суда или проводить разведывательную деятельность в отдалённых просторах океана», — отметил Константин Сивков.

В рамках защиты камчатских рубежей Тихоокеанский флот также регулярно проводит военные учения. В частности, в начале марта и конце февраля малые противолодочные корабли провели артиллерийскую стрельбу по береговым целям на Камчатке.

Активное участие в отработке манёвров принимает в этой зоне и авиация — там проходят лётные тактические учения истребительной эскадрильи, производится перехват самолётов вероятных противников.

Морские пехотинцы Тихоокеанского флота РФ

РИА Новости

© Виталий Аньков

Для обеспечения безопасности региона в ноябре 2019 года ВМФ России передали дизель-электрическую подлодку «Петропавловск-Камчатский» проекта 636.3. Она является первой в серии из шести таких кораблей, строящихся для Тихоокеанского флота.

Напомним, контракт на строительство серии из шести подводных лодок проекта 636.3 для Тихоокеанского флота подписали Министерство обороны России и завод «Адмиралтейские верфи» в сентябре 2016 года.

В 2020 году Тихоокеанский флот получит также атомную субмарину проекта 885М «Новосибирск».

Ранее, в феврале 2017 года Минобороны России развернуло на Камчатке первую батарею новейших сверхзвуковых береговых ракетных комплексов (БРК) «Бастион», чтобы защитить ракетные подводные крейсеры стратегического назначения от кораблей вероятного противника.

Безопасность границ

Как подчёркивают аналитики, такие оборонительные меры российской стороны по укреплению уровня безопасности на Камчатке «приобретают особую актуальность ввиду наращивания военного присутствия США в регионе».

Так, 12 января элитные воинские подразделения Соединённых Штатов и Японии провели учения по высадке парашютного десанта. Об этом сообщается на официальной странице в Facebook сухопутных войск США в Японии. Манёвры прошли на полигоне Нарасино (префектура Тиба, которая граничит с префектурой Токио).

Как сообщили местные СМИ, сценарий тренировок предполагал имитацию операции на одном из отдалённых островов в Восточно-Китайском море, захваченном условным противником.

В учениях приняли участие 1-я парашютно-десантная бригада сухопутных сил Японии численностью около 2 тыс. человек и переброшенные с южного острова Окинава подразделения американского спецназа.

Кроме того, в конце августа 2019 года Управление Министерства обороны США по оборонному сотрудничеству и безопасности сообщило, что Вашингтон хочет продать Японии 73 ракеты-перехватчика для системы противоракетной обороны на $3,29 млрд. В ведомстве тогда отметили, что эта сделка призвана укрепить национальную безопасность Соединённых Штатов за счёт повышения обороноспособности «крупного союзника» в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

По мнению Коновалова, США намеренно расширяют своё присутствие в Азиатско-Тихоокеанском регионе, чтобы создать там дополнительную напряжённость.

«АТР — это зона интересов Соединённых Штатов. Причём, по мнению Вашингтона, в неё также входят Охотское море и Камчатка. А Япония в данном контексте выступает для американской стороны большой плавучей военной базой», — считает аналитик.

Военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин, в свою очередь, отметил, что формирование противолодочных ударных групп ВМФ позволит в определённой степени нивелировать негативные последствия от расширения военного присутствия США в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Аналитик также добавил, что это эффективная мера для защиты рубежей РФ от потенциальных противников.