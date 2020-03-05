Экипажи Ил-38 ТОФ провели учения в Японском море

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Экипажи противолодочных самолётов Ил-38 Тихоокеанского флота (ТОФ) отработали поиск и слежение за подлодкой условного противника в Японском море.
Экипажи Ил-38 ТОФ провели учения в Японском море
  • © Министерство обороны РФ

Об этом сообщается на сайте ТОФ.

Отмечается, что в ходе манёвров экипажи двух Ил-38 и Ил-38Н «отработали над акваторией Японского моря задачи по предназначению — поиск и классификацию, а также слежение за подводными лодками условного противника».

Лётчики отрабатывали комплексное применение радиолокационных и гидроакустических средств обнаружения, с постановкой буёв, приёмом и анализом передаваемой ими информации.

Также экипажи совершенствовали навыки прохождения заданного курса над безориентирной местностью, слаженность действий при пилотировании в условиях отсутствия наземных радиотехнических средств аэронавигации.

Ранее ФАН сообщало, что в Московской области прошли учения с участием личного состава зенитной ракетной бригады Западного военного округа.

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