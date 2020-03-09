На Камчатке сформировали две противолодочные ударные группы ВМФ
- РИА Новости
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Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу флота.
«В соединении кораблей охраны водного района войск и сил на северо-востоке России после успешной отработки боевыми кораблями задач в море с выполнением практических стрельб из всех видов корабельного оружия сформированы две корабельные противолодочные ударные группы», — говорится в сообщении.
Как отмечается, группы будут защищать морские коммуникации, искать подлодки вероятного противника, патрулировать закреплённую за ними зону, демонстрировать флаг России и изучать отдалённые от места базирования районы.
Ранее сообщалось, что экипажи противолодочных самолётов Ил-38 Тихоокеанского флота (ТОФ) отработали поиск и слежение за подлодкой условного противника в Японском море.