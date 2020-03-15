«Все они прошли наблюдение»: более 50 человек выписаны в Москве после карантина по COVID-19

Из московского больничного комплекса в Коммунарке выписаны 52 человека, ранее имевших контакт с заражёнными коронавирусной инфекцией COVID-19. По словам главврача медучреждения Дениса Проценко, все отпущенные с карантина находились под наблюдением на протяжении 14 дней, их анализы дважды оказались отрицательными. Сейчас в больничном комплексе находятся еще 312 человек, из них у 17 подтверждён диагноз COVID-19. При этом в Роспотребнадзоре сообщили, что в трёх из 59 случаев заболевания, зафиксированных на территории РФ, речь идёт о заражении после контакта с инфицированными COVID-19. Таким образом, эти случаи не являются завозными из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой.

52 человека выписаны из больничного комплекса в Коммунарке, куда направляют пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию COVID-19. Об этом сообщил главврач больницы Денис Проценко, по словам которого сейчас в медучреждении находятся 312 пациентов, включая 17 человек с подтверждённым диагнозом коронавирусная инфекция.

«Нет ни одного пациента в критическом состоянии. В эти выходные мы выписали 52 человека, все они прошли наблюдение в течение 14 дней, с отрицательными анализами на коронавирус», — заявил Проценко.

Все выписанные ранее контактировали с людьми, у которых была обнаружена коронавирусная инфекция. У них также были зафиксированы лёгкие симптомы ОРВИ. Отмечается, что сейчас все выписанные полностью здоровы — им была оказана необходимая медицинская помощь.

Как сообщили в пресс-службе мэра Москвы, выписка пациентов из стационара производится после получения двух отрицательных результатов тестов на коронавирус и отсутствия клинических симптомов заболевания. Также должно пройти две недели с момента выезда из эпидемиологически неблагополучной страны или после контакта с больным.

По последним данным Роспотребнадзора, к настоящему времени на территории страны зафиксировано 59 случаев инфицирования COVID-19, однако некоторые из этих людей уже выздоровели. Накануне было отмечено 14 новых случаев заражения. При этом сообщается, что три случая заболевания не являются завозными — россияне заразились после контакта с инфицированными COVID-19 на территории РФ.

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По словам мэра столицы Сергея Собянина, пока в городе не вводятся жёсткие меры в связи с угрозой распространения COVID-19.

«Во всём мире принимаются жёсткие меры, связанные с закрытием учреждений, организаций, транспорта и так далее. В настоящее время мы не делаем этого, главное направление наших действий — на то, чтобы работать с группами риска: с людьми, которые в той или иной мере могут подвергнуться заражению», — отметил Собянин в эфире телеканала «Россия 1».

В рамках принимаемых мер для борьбы с распространением коронавирусной инфекции со вторника, 17 марта, приостанавливается железнодорожное сообщение с Украиной и Молдавией.

На сегодняшний день в мире насчитывается более 156 тыс. случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией, из них свыше 5,8 тыс. человек скончались от осложнений. Наибольшее количество больных (около 81 тыс.) зарегистрировано в Китае, однако там выздоровело уже порядка 67 тыс. человек при 3200 умерших.

Судя по наметившейся тенденции, в ближайшее время будет преодолена психологическая планка — за пределами материкового Китая будет зафиксировано больше заболевших COVID-19, чем в КНР. Сейчас в 126 странах мира вне Китая выявлены более 75 тыс. случаев заражения. За последние сутки прирост составил более 11,8 тыс. заболевших (+18,6%). При этом, по данным Национальной комиссии здравоохранения Китая, в этой стране за сутки зафиксировано всего 20 новых случаев инфицирования.

Крупнейшим очагом коронавируса за пределами Китая остаётся Италия, где заболели свыше 21 тыс. человек и умерли почти 1,5 тыс.

Как пояснила в беседе с РБК представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович, высокое количество смертей в Италии может быть обусловлено поздним распознаванием эпидемии. По её словам, пока до конца не понятно, как в Италии сразу заболело так много людей, этот вопрос в настоящее время изучается совместно с экспертами.

«Люди могли просто не понимать, что они больны, не знать о симптомах и о том, куда с ними надо обращаться. Чем старше население, тем больше смертность, поэтому в Италии более тысячи смертей», — сказала Вуйнович.

Отличия коронавируса от гриппа

Ранее Всемирная организация здравоохранения пояснила, чем COVID-19 отличается от гриппа. В ВОЗ указали, что грипп имеет более короткий средний инкубационный период (время от заражения до появления симптомов) и более короткий интервал между последовательными случаями по сравнению с COVID-19.

«Серийный интервал для вируса COVID-19 оценивается в пять-шесть дней, в то время как для вируса гриппа последовательный интервал составляет три дня. Это означает, что грипп может распространяться быстрее, чем COVID-19», — приводит информацию ВОЗ сайт Роспотребнадзора.

Отмечается, что основной причиной передачи гриппа является передача в первые три-пять дней болезни или до появления симптомов. В случае с COVID-19 такой механизм не является основным, но распространяющие вирус до появления симптомов люди всё же были зафиксированы.

Исходя из имеющихся данных, болезнь затрагивает детей меньше, чем взрослых. В случае COVID-19 случаи тяжёлого течения болезни распространены больше, чем при гриппе. Кроме того, выше смертность. По оценке ВОЗ, если для сезонного гриппа этот показатель составляет менее 0,1%, то для COVID-19 — 3—4%.

«Для COVID-19 данные на сегодняшний день позволяют предположить, что 80% случаев заражения являются лёгкими или бессимптомными, 15% — тяжёлыми, требующими оксигенации, и 5% критическими, требующими вентиляции», — указано в сообщении.

Отмечается также, что больше всего риску тяжёлой гриппозной инфекции подвержены дети, беременные женщины, пожилые люди, лица с хроническими заболеваниями и иммунодефицитом. В свою очередь, дополнительными факторами риска при COVID-19 являются пожилой возраст и дополнительные заболевания.

COVID-19 и политики

Коронавирус продолжает распространяться в ближайшем окружении политиков ряда стран. За минувшие сутки заболевание обнаружили у Бегоньи Гомес — супруги испанского премьера Педро Санчеса. Пресс-служба главы правительства Испании сообщает, что премьер и его супруга находятся в резиденции, их состояние оценивается как хорошее. Отмечается, что пара следует указаниям санитарных служб.

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До этого коронавирус нашли двух других членов испанского кабина – министра по вопросам территориальной политики Каролины Дариас и министра по делам равноправия Ирене Монтеро, жены вице-премьера Пабло Иглесиаса. Монтеро недавно присутствовала на мероприятии, где находилась королева Летисия. По этой причине супругу Филиппа VI поместили на карантин.

Накануне в Испании ввели новые ограничения в связи с распространением коронавируса. Совет министров согласовал введение «режима повышенной готовности» на 15 дней. В рамках этих мер ограничивается перемещение людей по стране, а также закроются большинство магазинов. Исключением станут продуктовые торговые точки, места продажи товаров первой необходимости и аптеки.

По данным американского Университета Джона Хопкинса, в Испании насчитывается почти 6,4 тыс. заражённых. К настоящему времени в этой стране от осложнений COVID-19 погибли свыше 190 человек.

В свою очередь, контактировавший с заражёнными коронавирусом людьми президент США Дональд Трамп сдал анализ на инфекцию. Американский лидер неоднократно отказывался проходить тест, ссылаясь на отсутствие у себя симптомов, однако позднее он пересмотрел своё мнение. О результатах анализа сообщил лечащий врач Трампа Шон Конли.

«Вчера вечером после подробного обсуждения с президентом тестирования на COVID-19, он решил его сделать. Этим вечером я получил подтверждение, что тест дал отрицательный результат», — заявил Конли.

Незадолго до этого в Белый дом не пустили журналиста, у которого несколько раз подряд зафиксировали повышенную температуру. Как рассказала пресс-секретарь вице-президента США Майка Пенса Кэти Миллер, температуру измерили трижды и во всех случаях она оказалась выше установленного порога в 100,4 градуса по Фаренгейту (38 °C).