Ещё 14 случаев: что известно о новых заболевших коронавирусом россиянах

За последние сутки в России зафиксировано 14 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Общее число инфицированных в стране достигло 59, несколько человек уже выздоровели. Глава правительства РФ Михаил Мишустин призвал применить действующие в столице меры по борьбе с распространением коронавируса в остальных регионах страны.

В России за сутки зафиксировали 14 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом сообщил оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России. Большинство из них в Москве — девять человек.

«За последние сутки в России зарегистрировано 14 случаев коронавирусной инфекции у граждан Российской Федерации, девять — в Москве, один в Московской области, один в Санкт-Петербурге, два в Кемеровской области, один в Калининградской области», — говорится в сообщении.

Все инфицированные россияне посещали в последние две недели страны с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой — Италию, Францию, Германию, Австрию, Испанию, Польшу и Швейцарию. На данный момент они госпитализированы и размещены в инфекционных боксах.

Также по теме «Болезнь имеет четыре очерченных этапа»: пульмонолог о лечении коронавируса Если ситуация с коронавирусной инфекцией COVID-19 пойдёт по тому же сценарию, что и эпидемия атипичной пневмонии, то уже к апрелю-маю...

«Определён круг лиц, с которыми они контактировали на территории Российской Федерации. Ведётся работа по помещению контактных лиц под медицинское наблюдение. Проводится их лабораторное обследование», — подчеркнули в Роспотребнадзоре.

Среди заболевших в Москве есть трое несовершеннолетних. Ещё 10 марта классы, в которых они учатся, были закрыты на карантин. Десять родственников заболевших также были госпитализированы.

В общей сложности в РФ зафиксировано 59 случаев заражения COVID-19. Согласно информации на сайте Минздрава, из них по меньшей мере трое были выписаны — два студента КНР и один россиянин. Также выздоровели три заражённых коронавирусом гражданина РФ, получившие инфекцию на лайнере Diamond Princess.

Роспотребнадзор также сообщил, что на 13 марта в общей сложности в лабораториях было проверено более 95 тыс. тестов на коронавирус.

«По состоянию на 13 марта 2020 года в лабораториях Роспотребнадзора проведено более 95 тыс. исследований на коронавирус. Своевременная диагностика является одним из важнейших мероприятий при возникновении угрозы появления и распространения нового коронавируса на территории России», — пояснили в ведомстве.

Как отметил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, зафиксированы случая заражения, не только завезённые из-за границы, но и переданные внутри страны — среди родственников заболевших.

«У нас коронавирус был диагностирован не только у людей, вернувшихся, в частности, из Италии, но и у членов их семей, которые за границу не ездили», — сказал он.

Глава правительства подчеркнул, что введённые в Москве меры следует распространить на все регионы.

«Здесь медлить нельзя, нужны, в общем-то, быстрая диагностика и оперативные меры при выявлении заболевания так, как это сделано в Москве, — сказал он. — Эту практику необходимо распространить на все регионы страны».

Распространение в мире

В рамках борьбы с распространением коронавируса в России вводятся дополнительные меры. Так, с 16 марта будет ограничено авиасообщение со странами Евросоюза, Швейцарией и Норвегией — останутся лишь регулярные рейсы между столицами. Такие меры уже введены в отношении некоторых государств, а, например, с Ираном граница и вовсе закрыта — из страны в Россию могут въехать лишь россияне и граждане стран ЕАЭС.

Всего в мире более 145 тыс. случаев заражения. Большинство из них было зарегистрировано в Китае — около 81 тыс. Там же и самое большое число смертей — 3,1 тыс. из 5,4 тыс. по всему миру.

Однако в последнее время в КНР ситуация стала улучшаться. За последние сутки было зафиксировано всего несколько случаев заражения и свыше 1,4 тыс. выздоровели. Таким образом, общее число выздоровевших в Китае — свыше 65,5 тыс., что составляет порядка 81% от всех заболевших в этой стране.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) констатировала, что эпицентр пандемии коронавируса находится в Европе. Наиболее тяжёлая ситуация сложилась в Италии, откуда в последнее время и получила распространение инфекция.

По последним данным, в Италии порядка 17,7 тыс. заболевших. На всей территории страны введён карантин, отменены массовые мероприятия.

Всего в мире количество заражённых за последние сутки увеличилось на 12 тыс. человек.