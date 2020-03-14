В России проведено почти 95 тысяч тестов на коронавирус

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Около 95 тыс. тестов на коронавирусную инфекцию COVID-19 выполнено в России лицам, вернувшимся из стран с неблагоприятной эпидемической обстановкой. Об этом сообщил Роспотребнадзор.
В России проведено почти 95 тысяч тестов на коронавирус
  • РИА Новости

«По состоянию на 14.03.2020 проведено 94 852 лабораторных исследования, выполненных центрами гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора в субъектах России, на наличие нового коронавируса в материале от людей, прибывших из стран, неблагополучных по новой коронавирусной инфекции», — говорится в бюллетене ведомства.

По информации Роспотребнадзора, все регионы России обеспечены тест-системами на COVID-19, разработанными российским государственным научным центром «Вектор».

14 марта у двоих жителей Кемерова подтвердилось инфицирование коронавирусной инфекцией COVID-19. Их состояние оценивается как удовлетворительное и средней степени тяжести.

Всего на территории России зарегистрировано 47 случаев заражения COVID-19, 24 из которых приходятся на Москву.

Подробнее — в материале RT.

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