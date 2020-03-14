В Кемерове зафиксировали два случая заражения коронавирусом

У двоих жителей Кемерова подтвердилось инфицирование коронавирусной инфекцией COVID-19, они изолированы и находятся под медицинским наблюдением в инфекционной больнице. Об этом сообщили в правительстве Кемеровской области.

«Наличие коронавирусной инфекции подтвердилось у двух пациентов в городе Кемерово. Оба находятся под наблюдением врачей в городской инфекционной больнице №8, изолированы и получают всё необходимое лечение», — следует из пресс-релиза.

При этом ещё один человек с подозрением на коронавирус госпитализирован в Новокузнецке.

В связи с этим правительство региона объявило о введении дополнительных мер защиты граждан. В частности, все медицинские учреждения приведены в режим готовности, а в аэропорту Кемерова пассажиры международных рейсов проходят бесконтактное измерение температуры.

Ранее премьер России Михаил Мишустин поручил проинформировать все медучреждения о необходимой первой помощи при коронавирусе.

Кроме того, Минпромторг должен представить данные о существующих и потенциальных возможностях по производству в России средств индивидуальной защиты, в том числе защитных костюмов и дезинфекторов.