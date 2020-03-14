Мишустин дал ряд поручений по борьбе с коронавирусом в России

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Премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе совещания о комплексе мер по борьбе с распространением коронавирусной инфекции на российской территории дал ряд поручений. Об этом говорится в сообщении на сайте правительства.

«12 марта Михаил Мишустин провёл совещание о комплексе мер по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации. По итогам приняты решения и даны поручения», — заявили в кабмине.

В том числе Министерству промышленности и торговли поручено представить в кабмин информацию о существующих и потенциальных возможностях по производству в России средств индивидуальной защиты, в том числе защитных костюмов и дезинфекторов. 

При этом Министерству здравоохранения поручено проинформировать медучреждения, в том числе частные, какую первую помощь оказывать при коронавирусе.

ФСБ, МВД и МИД поручено разработать проект о временном приостановлении с 15 марта пропуска иностранцев на границе с Польшей и Норвегией.

Ранее российский оперативный штаб по борьбе с COVID-19 заявил об ограничении авиасообщения между Россией и городами стран ЕС.

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