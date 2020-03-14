Членам Совфеда запретили выезд за границу из-за коронавируса

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Российским сенаторам запретили выезд за границу в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом, как передаёт ТАСС, в ходе пленарного заседания Совета Федерации заявила спикер верхней палаты российского парламента Валентина Матвиенко.
Членам Совфеда запретили выезд за границу из-за коронавируса
  • РИА Новости

«Вчера на совете палаты мы обсуждали этот вопрос, принято решение: все визиты делегаций Совета Федераций за рубеж мы приостанавливаем и переносим на другое, более благоприятное время», — заявила она, уточнив, что исключением для выезда сенаторов за рубеж могут быть только «экстраординарные случаи».

По словам Матвиенко, также будет приостановлен приём Советом Федерации делегаций из стран, в которых есть «серьёзные опасения по коронавирусу».

Ранее российский оперативный штаб по борьбе с COVID-19 заявил об ограничении авиасообщения между Россией и городами стран ЕС.

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