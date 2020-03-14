Членам Совфеда запретили выезд за границу из-за коронавируса
- РИА Новости
«Вчера на совете палаты мы обсуждали этот вопрос, принято решение: все визиты делегаций Совета Федераций за рубеж мы приостанавливаем и переносим на другое, более благоприятное время», — заявила она, уточнив, что исключением для выезда сенаторов за рубеж могут быть только «экстраординарные случаи».
По словам Матвиенко, также будет приостановлен приём Советом Федерации делегаций из стран, в которых есть «серьёзные опасения по коронавирусу».
Ранее российский оперативный штаб по борьбе с COVID-19 заявил об ограничении авиасообщения между Россией и городами стран ЕС.