В Кемерове рассказали о состоянии двух заразившихся коронавирусом
- РИА Новости
«У одного состояние средней степени тяжести, у другого удовлетворительное. Получают лечение в соответствии с национальными клиническими рекомендациями», — цитирует её ТАСС.
В то же время замглавы департамента охраны здоровья населения Кемеровской области Елена Зеленина пояснила, что заболевшим не требуется искусственная вентиляция лёгких.
Для работы с пациентами с COVID-19 выделены отдельные медицинские работники.
Ранее стало известно, что у двоих жителей Кемерова подтвердилось инфицирование коронавирусной инфекцией COVID-19.