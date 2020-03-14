В Кемерове рассказали о состоянии двух заразившихся коронавирусом

Состояние двоих жителей Кемерова, заразившихся коронавирусной инфекцией COVID-19, оценивается как удовлетворительное и средней степени тяжести, сообщила главный областной специалист по инфекционным болезням Ольга Бородкина.

«У одного состояние средней степени тяжести, у другого удовлетворительное. Получают лечение в соответствии с национальными клиническими рекомендациями», — цитирует её ТАСС.

В то же время замглавы департамента охраны здоровья населения Кемеровской области Елена Зеленина пояснила, что заболевшим не требуется искусственная вентиляция лёгких.

Для работы с пациентами с COVID-19 выделены отдельные медицинские работники.

Ранее стало известно, что у двоих жителей Кемерова подтвердилось инфицирование коронавирусной инфекцией COVID-19.