Десять родственников пациентов с COVID-19 в Москве госпитализированы

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Десять родственников пациентов, у которых выявили заражение коронавирусной инфекцией COVID-19 в Москве, госпитализированы. Об этом сообщили в столичном оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.
Десять родственников пациентов с COVID-19 в Москве госпитализированы
  • РИА Новости

«В настоящий момент установлен полный круг всех близких контактов заболевших. Шестеро родственников пациентов получают помощь в больнице в Коммунарке. Четверо — в инфекционной больнице. Двое близких остались на домашнем карантине», — приводит ТАСС сообщение.

Ранее стало известно, что в России число заразившихся COVID-19 увеличилось до 59. За последние сутки зафиксировано девять новых случаев в Москве, два — в Кемеровской области, по одному — в Подмосковье, Санкт-Петербурге и Калининградской области.

Профессор ГУ НИИ вакцин и сывороток имени И.И. Мечникова РАМН Михаил Костинов в беседе с URA.RU рассказал, как защититься от коронавируса.

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