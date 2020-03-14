Десять родственников пациентов с COVID-19 в Москве госпитализированы

Десять родственников пациентов, у которых выявили заражение коронавирусной инфекцией COVID-19 в Москве, госпитализированы. Об этом сообщили в столичном оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

«В настоящий момент установлен полный круг всех близких контактов заболевших. Шестеро родственников пациентов получают помощь в больнице в Коммунарке. Четверо — в инфекционной больнице. Двое близких остались на домашнем карантине», — приводит ТАСС сообщение.

Ранее стало известно, что в России число заразившихся COVID-19 увеличилось до 59. За последние сутки зафиксировано девять новых случаев в Москве, два — в Кемеровской области, по одному — в Подмосковье, Санкт-Петербурге и Калининградской области.

Профессор ГУ НИИ вакцин и сывороток имени И.И. Мечникова РАМН Михаил Костинов в беседе с URA.RU рассказал, как защититься от коронавируса.