Россиянин рассказал об обстановке на карантинном судне Costa Magica

Пассажир лайнера Costa Magica, гражданин России Олег Овчинников рассказал RT об обстановке на судне, где у двоих человек обнаружили коронавирусную инфекцию COVID-19.

По его словам, часть пассажиров лайнера отпустят на берег 14 марта.

«От нашего стюарда мы узнали, что в 2:00 (по местному времени, в 21:00 мск) мы будем выпущены на берег, остальных, по его словам, отпустят завтра», — заявил Овчинников.

Он отметил, что на судне начали звучать объявления по радио на русском языке. По словам россиянина, на лайнере проводят замер температуры, пассажиров при этом просят не собираться большими толпами.

Овчинников добавил, что во время приёма пищи на корабле весь персонал находится в масках, при входе стоит рукомойник для стерилизации рук.

Он отметил, что все пассажиры судна спокойны.

Ранее сообщалось, что на лайнере Costa Magica у берегов Мартиники находятся 38 россиян.