На лайнере Costa Magica у берегов Мартиники находятся 38 россиян
- Reuters
«На лайнере 30 россиян среди пассажиров, ещё восемь граждан России являются членами экипажа», — говорится в сообщении.
Как отметили в итальянской компании Costa Crociere, владеющей судном, тестирование на коронавирус пассажира из Финляндии и члена экипажа, выходца из Индонезии, показало положительный результат.
«Costa Magica достигла порта Фор-де-Франс (Мартиника), где для госпитализации были высажены гость из Финляндии и член экипажа из Индонезии, у которых местные власти установили коронавирус после тестов», — говорится в заявлении компании.
Ожидается, что лайнер прибудет в Гваделупу, где его покинут все оставшиеся пассажиры.
В начале марта заражение коронавирусной инфекцией COVID-19 было обнаружено у 45 человек, находящихся на круизном лайнере, который следовал по Нилу из Асуана в Луксор.