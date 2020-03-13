На лайнере Costa Magica у берегов Мартиники находятся 38 россиян

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На борту лайнера Costa Magica, где была обнаружена коронавирусная инфекция COVID-19, находятся 38 граждан России. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на посольство России в Париже.
На лайнере Costa Magica у берегов Мартиники находятся 38 россиян
  • Reuters

«На лайнере 30 россиян среди пассажиров, ещё восемь граждан России являются членами экипажа», — говорится в сообщении.

Как отметили в итальянской компании Costa Crociere, владеющей судном, тестирование на коронавирус пассажира из Финляндии и члена экипажа, выходца из Индонезии, показало положительный результат.

«Costa Magica достигла порта Фор-де-Франс (Мартиника), где для госпитализации были высажены гость из Финляндии и член экипажа из Индонезии, у которых местные власти установили коронавирус после тестов», — говорится в заявлении компании.

Ожидается, что лайнер прибудет в Гваделупу, где его покинут все оставшиеся пассажиры.

В начале марта заражение коронавирусной инфекцией COVID-19 было обнаружено у 45 человек, находящихся на круизном лайнере, который следовал по Нилу из Асуана в Луксор.

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