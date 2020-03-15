Трое россиян заразились коронавирусом на территории России

По данным Роспотребнадзора, три случая заражения коронавирусом, выявленных в России, связаны с контактами с ранее заболевшими и не являются завозными.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на сообщение Роспотребнадзора.

За последние сутки в России зафиксировано 14 случаев коронавирусной инфекции.

В ведомстве отметили, что граждане посещали в последние две недели такие страны, как Италия, Франция, Австрия, ФРГ, Испания, Польша, Швейцария.

«Три случая выявлены активно как контактные с ранее заболевшими», — заявили в Роспотребнадзоре.

Ранее сообщалось, что общее число инфицированных коронавирусом в России достигло 59.