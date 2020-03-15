В Москве из больницы выписали 52 контактировавших с больными COVID-19

В Москве из больничного комплекса в Коммунарке выписаны 52 человека, которые контактировали с заразившимися коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на главврача больницы Дениса Проценко.

«В эти выходные мы выписали 52 человека, все они прошли наблюдение в течение 14 дней, с отрицательными анализами на коронавирус мы их выписали», — заявил он.

По его словам, все люди, находившиеся на карантине, контактировали с заболевшими либо имели лёгкие симптомы ОРВИ после возвращения из стран, где зафиксирована неблагополучная эпидемиологическая ситуация.

Проценко также сообщил, что в настоящее время в больничном комплексе находятся 312 пациентов, из которых у 17 подтверждён диагноз «коронавирусная инфекция». По его словам, нет ни одного пациента в критическом состоянии.

Ранее сообщалось, что число инфицированных коронавирусом в России достигло 59.