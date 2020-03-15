В Москве из больницы выписали 52 контактировавших с больными COVID-19
- РИА Новости
«В эти выходные мы выписали 52 человека, все они прошли наблюдение в течение 14 дней, с отрицательными анализами на коронавирус мы их выписали», — заявил он.
По его словам, все люди, находившиеся на карантине, контактировали с заболевшими либо имели лёгкие симптомы ОРВИ после возвращения из стран, где зафиксирована неблагополучная эпидемиологическая ситуация.
Проценко также сообщил, что в настоящее время в больничном комплексе находятся 312 пациентов, из которых у 17 подтверждён диагноз «коронавирусная инфекция». По его словам, нет ни одного пациента в критическом состоянии.
Ранее сообщалось, что число инфицированных коронавирусом в России достигло 59.