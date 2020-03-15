Собянин заявил об отсутствии жёстких мер в Москве из-за коронавируса

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Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 1» заявил, что в столице меры, связанные с закрытием учреждений, организаций, транспорта из-за коронавируса, в настоящее время не приняты.
Собянин заявил об отсутствии жёстких мер в Москве из-за коронавируса
  • АГН «Москва»
  • © Кирилл Зыков

«Во всём мире принимаются жёсткие меры, связанные с закрытием учреждений, организаций, транспорта и так далее. В настоящее время мы не делаем этого», — приводит РИА Новости его слова.

Собянин отметил, что главное «направление — на то, чтобы работать с группами риска, с людьми, которые могут подвергнуться заражению».

Мэр добавил, что слухи об огромном количестве заболевших в Москве не соответствует действительности. 

Также Собянин обратился к москвичам с просьбой выполнять рекомендации врачей и соблюдать карантин.

Накануне сообщалось, что за последние сутки в России зафиксировано 14 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Общее число инфицированных в стране достигло 59.

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