Супруга испанского премьера заразилась COVID-2019

Короткая ссылка
Супруга премьер-министра Испании Педро Санчеса Бегонья Гомес заразилась коронавирусом COVID-2019.
Супруга испанского премьера заразилась COVID-2019
  • Reuters
  • © Jorge Silva

«Анализы, проведённые в последние часы во дворце Монклоа, людям, близким к премьер-министру, дали положительный результат в случае его супруги Бегоньи Гомес», — цитирует ТАСС сообщение испанского кабинета министров.

Отмечается, что как Гомес, так и премьер-министр находятся «в порядке», они остаются во дворце Монклоа.

Супруги следуют профилактическим мерам, установленным органами здравоохранения.

Ранее Педро Санчес заявил, что из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19 передвижение по стране будет ограничено.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить