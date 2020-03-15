Супруга испанского премьера заразилась COVID-2019

Супруга премьер-министра Испании Педро Санчеса Бегонья Гомес заразилась коронавирусом COVID-2019.

«Анализы, проведённые в последние часы во дворце Монклоа, людям, близким к премьер-министру, дали положительный результат в случае его супруги Бегоньи Гомес», — цитирует ТАСС сообщение испанского кабинета министров.

Отмечается, что как Гомес, так и премьер-министр находятся «в порядке», они остаются во дворце Монклоа.

Супруги следуют профилактическим мерам, установленным органами здравоохранения.

Ранее Педро Санчес заявил, что из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19 передвижение по стране будет ограничено.