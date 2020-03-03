«Государство не теряет светский характер»: в Кремле пояснили предложение упомянуть Бога в Конституции

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пояснил, что предложение внести упоминание о Боге в российскую Конституцию не влияет на светский характер государства. Он также добавил, что до принятия поправок пройдёт кампания по их разъяснению. В свою очередь, в РПЦ отметили, что поправка является «констатацией факта» роли религии в российской истории.

Российское государство не теряет свой светский характер, несмотря на предложение внести в текст Конституции упоминание о Боге. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Очевидно, что государство никоим образом свой светский характер не теряет», — цитирует его РИА Новости.

Накануне президент Владимир Путин внёс в Госдуму поправки к проекту закона об изменении Конституции, среди которых есть предложение упомянуть в документе Бога. Текст поправки зачитал на пленарном заседании спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Российская Федерация, объединённая тысячелетней историей, сохраняя память предков, передавших нам идеалы и веру в Бога, а также преемственность в развитии российского государства, признаёт исторически сложившееся государственное единство», — говорится в тексте.

При этом Песков добавил, что до принятия поправок пройдёт кампания по их разъяснению.

«Разумеется, до принятия (поправок), до голосования будет широкая кампания по разъяснению этих поправок и этого текста. Об этом неоднократно говорил и президент сам, и участники рабочей группы», — подчеркнул он.

В свою очередь, глава синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда заявил, что подобная поправка является «констатацией факта» роли религии в российской истории.

«Это никак не нарушает светского характера, поскольку не меняет той ситуации, в которой мы сегодня находимся. И то упоминание о вере в Бога, которое вносится, — это констатация, что это вера в Бога, которая «передана нашими предками». Упоминается конкретный исторический факт», — заявил он.

Легойда добавил, что в конституциях ряда стран, светский характер которых не вызывает вопросов, Бог и Святая Троица упоминаются намного более определённо.

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Предложение о закреплении упоминания Бога в Конституции является воззванием для всех конфессий и не будет ущемлять взгляды атеистов. Об этом рассказала уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова. Комментируя предложенные поправки, она высказала мнение, что «понятия справедливости, добра и зла» имеют в настоящее время особую ценность.

«Поэтому обращение к вере, к нравственным истокам, наверное, заслуживает внимания, тем более что Бог един, это воззвание для всех конфессий, и я думаю, что это не будет как-то ущемлять взгляды атеистов», — подтвердила она.

Как пояснял в конце февраля сопредседатель рабочей группы по обсуждению поправок в Конституцию, сенатор Андрей Клишас, тезисы о Боге будут изложены в отдельной статье третьей главы Конституции, но в Основном законе всё равно останется принцип светского государства.

«Принцип светского государства останется в Конституции, как это и предусмотрено её 14-й и 28-й статьями. Эти положения останутся незыблемыми», — сказал он.

Сенатор пояснил, что в третьей главе Конституции будет прописана необходимость уважения к памяти предков, которые «с верой в Бога передали нам великую страну».

С предложением внести в Конституцию упоминание Бога в начале февраля выступил патриарх Кирилл. Предстоятель РПЦ отметил, что большинство россиян верят в существование Бога, и уточнил, что говорит не только о православных, но и о мусульманах и многих других.

«Если в гимне может быть «хранимая Богом родная земля», почему об этом не может быть сказано в нашей Конституции?» — заявлял патриарх.

Напомним, как сообщил Вячеслав Володин, поправки «изложены на 24 страницах» и направлены в профильный комитет по государственному строительству и законодательству.

Помимо положения о Боге, инициативы содержат, в частности, предложение закрепить понятие брака как союза мужчины и женщины, распространить требование об отсутствии иностранного гражданства на уполномоченного по правам человека и прокуроров, скорректировать конституционные нормы о вотуме недоверия правительству.

Также по теме «Изложены на 24 страницах»: Путин внёс в Госдуму поправки к законопроекту о Конституции Президент России Владимир Путин внёс в Госдуму поправки к законопроекту об изменении Конституции. Как сообщил председатель Госдумы...

Ряд конституционных поправок 15 января вынес на обсуждение президент России Владимир Путин, выступая с ежегодным обращением к Федеральному собранию. Второе чтение соответствующего законопроекта запланировано в Госдуме на 10 марта.

В частности, Путин заявил о необходимости прописать в Конституции, что минимальный размер оплаты труда в стране не может быть меньше прожиточного минимума. Также он призвал закрепить в Основном законе, что в России гарантируется достойное пенсионное обеспечение и регулярная индексация пенсий. Глава государства также затронул тему повышения роли Конституции и её приоритета над международными правовыми нормами.

Также лидер страны считает необходимым поручить Госдуме не только согласование, но и утверждение кандидатуры премьер-министра. Помимо этого, он предложил усилить роль Конституционного суда, наделив его правом по запросу президента проверять конституционность законопроектов и других документов.

Наряду с этим глава государства заявил о необходимости сделать более значимым участие губернаторов в принятии решений федерального значения, а также закрепить в Конституции роль и статус Госсовета. Кроме того, Путин предложил включить в Основной закон страны требование к лицам, претендующим на президентское кресло: они должны проживать в России не менее 25 лет и не иметь иностранного гражданства.