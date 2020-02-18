В первой редакции: в Госдуму внесли проект об индексации пенсий работающих пенсионеров

В нижнюю палату российского парламента внесён законопроект о возобновлении индексации пенсий для работающих пенсионеров. Автором документа выступил сенатор Василий Иконников. Согласно пояснительной записке, прекращение индексации выплат было связано с дефицитом бюджета в 2015—2016 годах, однако в 2020-м ожидается его профицит, за счёт которого можно вернуть индексацию. Отмечается, что это должно способствовать росту налоговых поступлений от работающих пожилых людей, что компенсирует часть затрат. В правительстве отказались поддерживать инициативу в текущей редакции, поскольку в законопроекте не определён источник дополнительных расходов и не прописан порядок, по которому будут выделяться эти средства. Ранее в ПФР заявляли, что денег на повышение выплат работающим пенсионерам пока нет.

В Госдуму внесён законопроект о восстановлении с 2020 года индексации пенсий для работающих пенсионеров. Автором документа выступил член комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Василий Иконников.

«Отсутствие индексации пенсий является несправедливым по отношению к работающим пенсионерам, поскольку в ходе осуществления своей трудовой деятельности они рассчитывали на будущую выплату им страховой пенсии, исправно уплачивая соответствующие страховые взносы», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Сенатор также отметил, что работающие пенсионеры в большинстве своём получают невысокие зарплаты, что приводит к такому явлению как «трудовая бедность».

«Уровень заработных плат большинства работников, достигнувших пенсионного возраста, невысок, подтверждением чему является наличие феномена «трудовой бедности» в России, поэтому они вынуждены рассчитывать на пенсионные выплаты для поддержания уровня жизни», — отмечается в документе.

Напомним, индексация выплат для работающих пенсионеров была приостановлена с 2016 года. Как отметил Иконников, это было связано с дефицитом бюджета в те годы — в 2015-м он составил почти 2 трлн рублей, а в 2016-м — около 3 трлн рублей.

Почему сейчас?

Сенатор указал, что в 2020 году ожидается профицит федерального бюджета в размере 876,1 млрд рублей, а размер ликвидных активов в Фонде национального благосостояния превысит 7% от ВВП России. Иконников отметил и другие факторы, которые, по его словам, обосновывают возвращение индексации этих выплат.

Так, он привёл данные Минтруда, согласно которым после отмены индексации число официально работающих и уплачивающих налоги пенсионеров снизилось с 15,3 млн до 9,7 млн человек, «преимущественно в результате их ухода в сферу теневой занятости».

«Это привело к потерям бюджета в виде неуплаченного налога на доходы физлиц в размере около 300 млрд рублей в год, а также к снижению поступлений во внебюджетные фонды, включая ПФР, в объёме примерно 500 млрд рублей», — заявил сенатор.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что потенциальные затраты на возвращение индексации значительно ниже — порядка 368,5 млрд рублей в 2020 году, затем эти расходы будут постепенно расти. Учитывая разницу между потерями бюджета и потенциальными расходами на индексацию, член Совфеда счёл нецелесообразной продолжение заморозки индексации выплат.

Напомнил сенатор и о заключении Счётной палаты на проект федерального бюджета на 2020—2022 гг., согласно которому, если не вернуть практику повышения выплат работающим пенсионерам, есть риск, что указ президента по обеспечению реального роста пенсий может быть не выполнен.

РИА Новости

© Виталий Аньков

Откуда средства?

В Финансово-экономическом обосновании к законопроекту говорится, что в случае возвращения к практике индексации выплат работающим пенсионерам расходы Пенсионного фонда (ПФР) увеличатся на 368,5 млрд рублей в текущем году, на 426,4 млрд — в 2021-м и на 524,6 млрд — в 2022 году.

В документе высказывается предположение, что если учесть потенциальные страховые взносы, которые поступят в бюджет от работающих пенсионеров, затраты могут оказаться ниже предполагаемых.

«Фактический объём расходов в связи с принятием федерального закона может оказаться ниже вышеуказанного за счёт роста поступления страховых взносов от работающих пенсионеров», — говорится в сопроводительных документах к законопроекту.

На эти цели предлагается использовать профицит бюджета, который в 2020 году ожидается на уровне 876,1 млрд рублей.

Однако в правительстве РФ отметили, что в приложенных документах не определён источник дополнительных расходных обязательств и нет прописанного порядка, по которому они будут выделяться. В связи с этим кабмин в своём заключении заявил, что не поддерживает законопроект в текущей редакции.

«Правительством Российской Федерации проект федерального закона не поддерживается», — говорится в документе.

Позиция Пенсионного фонда

Дискуссия о возвращении индексации пенсий работающим пенсионерам идёт в России на разных уровнях, в том числе в правительстве и парламенте. По данным ПФР, 9,6 млн из 43 млн российских пенсионеров работают.

В октябре 2019-го, занимавший тогда пост главы Пенсионного фонда Антон Дроздов, констатировал, что денег для проведения индексации для работающих пенсионеров нет.

«Чтобы восстановить индексацию работающим пенсионерам, в 2020 году нам потребуется 368 млрд рублей. Это большие деньги, и таких денег сейчас нет», — заявил он.

При этом законодательством предусмотрен механизм, что когда человек оставляет работу, его пенсия увеличивается сразу на все прошедшие инфляции. Согласно расчётам ПФР, к 2022 году средний размер пенсионных выплат по России составит 18 290 рублей в месяц.

При этом в рамках проходящего сейчас обсуждения о внесении поправок в Конституцию России поднимается вопрос о закреплении в основном законе гарантий обязательной индексации пенсий, пособий и иных социальных выплат, а также основных принципов всеобщего пенсионного обеспечения.