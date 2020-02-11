«Безусловный приоритет»: поправки о расширении программы маткапитала внесены в Госдуму

Поправки о расширении программы маткапитала, разработанные в соответствии с посланием президента Федеральному собранию, внесены на рассмотрение в Госдуму. Согласно инициативе, семьи с первым ребёнком смогут рассчитывать на выплату в размере 466 тыс. рублей, в случае появления второго ребёнка сумма вырастет на 150 тыс. рублей. Ранее Владимир Путин назвал изменения в программе маткапитала одним из эффективных методов решения демографической проблемы.

В Госдуму внесены поправки об расширении материнского капитала, сообщает пресс-служба «Единой России».

Как отметили в политическом объединении, эта инициатива разработана в соответствии с поручениями Владимира Путина, озвученными в послании Федеральному собранию.

Поправками предусматривается продление действия программы маткапитала до конца 2026 года наряду с индексацией выплат и расширением категорий российских семей, которые могут рассчитывать на получение этих средств.

Если ребенок первый (это касается и усыновлённых детей), то сумма должна составить 466 617 рублей, а в случае появления в такой семье второго ребёнка размер выплаты увеличивается до 616 617 руб.

Помимо этого, решение о выдаче сертификата на маткапитал будет приниматься за 15 дней вместо месяца, как это было раньше.

Также по теме «Выбраться из демографической ловушки»: Владимир Путин объявил о расширении программы материнского капитала В среду, 15 января, Владимир Путин в послании Федеральному собранию предложил расширить программу материнского капитала. У семей будет...

По словам секретаря генсовета «Единой России» Андрея Турчака, предложения президента следует как можно скорее реализовать на практике.

«Расширение программы материнского капитала, возможностей его применения — наш безусловный приоритет», — цитирует Турчака пресс-служба партии.

Напомним, что 15 января Владимир Путин выступил с посланием к Федеральному собранию. Глава государства высказал ряд предложений, в том числе касающихся социальной политики государства. Продление и расширение программы маткапитала президент назвал эффективной мерой по улучшению демографической ситуации.

«Существующие сейчас негативные прогнозы не могут нас не настораживать. Наша историческая обязанность — ответить на этот вызов и не только выбраться из демографической ловушки, но и к середине наступающего десятилетия обеспечить устойчивый естественный рост численности населения страны. В 2024 году коэффициент рождаемости должен быть 1,7», — сказал президент.

Впоследствии был опубликован перечень распоряжений президента, в который вошёл и пункт о программе материнского капитала. Глава государства поручил правительству продлить до 31 декабря 2026 года программу маткапитала, предусматривающую ежегодную индексацию выплат.

Кроме того, в этот список вошли назначение ежемесячной выплаты на детей от трёх до семи лет семьям, среднедушевой доход в которых не превышает прожиточного минимума. Согласно указанию президента, размер такой выплаты должен составлять половину величины прожиточного минимума на ребёнка, установленной в регионе.

Вице-премьер России Татьяна Голикова рассказала о средствах, которые планируется направить на выплату материнского капитала. По её словам, деньги получат более 1 млн семей, а средства на это уже заложены в бюджете.

«С учётом того прогноза, который мы сегодня имеем по рождаемости на 2020 год, право на материнский капитал на первого ребёнка приобретут более 561 тыс. семей, на второго ребёнка — ещё порядка 552 тыс. семей. Соответственно, это будет более 1,1 млн наших семей», — пояснила Голикова в ходе совещания правительства с президентом.

Вице-премьер уточнила, что для реализации этих мер потребуется 122 млрд рублей в 2020-м, 210,7 млрд — в 2021-м и 265,8 млрд — в 2022 году.

Отметим, что в проекте Минтруда на выплату материнского капитала в течение трёх лет предусмотрено выделить около 1,5 трлн рублей.

«Новый порядок нужно вводить быстрее»

Незадолго до внесения документа на рассмотрение Госдумы премьер-министр России Михаил Мишустин провёл встречу с Андреем Турчаком и главой фракции ЕР в Госдуме Сергеем Неверовым. В беседе также участвовали вице-премьер Татьяна Голикова и министр труда и социальной защиты Антон Котяков.

Говоря о комплексе законопроектов, связанных с выплатой маткапитала, Мишустин призвал сосредоточиться на подготовке поправок ко второму чтению.

«Речь идёт о блоке законопроектов, которые касаются мактапитала, — они позволят оформлять маткапитал быстрее. Новый порядок нужно вводить быстрее», — сказал премьер.

В частности, речь идёт о поправках, упрощающих процедуру получения маткапитала. Как ранее пояснила вице-премьер Голикова, изменения предлагается внести в процедуру предоставления капитала, сократив при этом сроки.

В частности, она рассказала, что гражданам больше не понадобится обращаться за этим в Пенсионный фонд.

«Для этого мы сейчас подготовили поправки в четыре действующих закона и намерены во взаимодействии с «Единой Россией» эти поправки оформить и принять как можно быстрее», — цитирует Голикову РИА Новости.