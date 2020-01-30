В Подмосковье рассказали о работе по предоставлению земельных участков многодетным семьям

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В Московской области согласовали новые земельные участки, предназначенные для передачи многодетным семьям.
В Подмосковье рассказали о работе по предоставлению земельных участков многодетным семьям
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Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на министра имущественных отношений региона Владислава Когана.

Участки общей площадью 4,8 га будут переданы до середины февраля. 20 из них расположены в Можайском городском округе, семь — в Серпухове, остальные — в Щёлкове, Волоколамском округе, Коломне, Дубне, Бронницах, Клину, Шатуре и Талдоме.

Ранее член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с ФАН прокомментировала предложение использовать средства маткапитала на оплату услуг по газификации жилых помещений и подключению их к системам водоснабжения.

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