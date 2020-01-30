В Подмосковье рассказали о работе по предоставлению земельных участков многодетным семьям

В Московской области согласовали новые земельные участки, предназначенные для передачи многодетным семьям.

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на министра имущественных отношений региона Владислава Когана.

Участки общей площадью 4,8 га будут переданы до середины февраля. 20 из них расположены в Можайском городском округе, семь — в Серпухове, остальные — в Щёлкове, Волоколамском округе, Коломне, Дубне, Бронницах, Клину, Шатуре и Талдоме.

Ранее член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с ФАН прокомментировала предложение использовать средства маткапитала на оплату услуг по газификации жилых помещений и подключению их к системам водоснабжения.