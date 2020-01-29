Минфин окажет поддержку регионам России для реализации послания
- РИА Новости
Он отметил, что для Минфина важна «бюджетная стабильность» в российских регионах.
«Поэтому сейчас, даже понимая, что это задачи в основном регионального и даже местного уровня, тем не менее Федерация берёт на себя основную ответственность. И эти деньги, которые мы дополнительно будем изыскивать, в большей степени также пойдут в регионы, но уже в виде межбюджетных трансфертов субъектам России», — цитирует министра ТАСС.
Ранее Минфин оценил расходы на объявленные Путиным социальные меры в 4 трлн 128,2 млрд рублей.
По прогнозам ведомства, наибольший объём средств потребуется для поддержки малоимущих семей с детьми от трёх до семи лет и на выплату материнского капитала.
Путин поручил продлить действие закона по маткапиталу до 31 декабря 2026 года и ввести ежемесячные выплаты на детей в возрасте от трёх до семи лет.