Минфин окажет поддержку регионам России для реализации послания

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Министерство финансов России окажет поддержку регионам страны для реализации мер, предложенных российским президентом Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию. Об этом заявил глава ведомства Антон Силуанов.
Минфин окажет поддержку регионам России для реализации послания
  • РИА Новости

Он отметил, что для Минфина важна «бюджетная стабильность» в российских регионах.

«Поэтому сейчас, даже понимая, что это задачи в основном регионального и даже местного уровня, тем не менее Федерация берёт на себя основную ответственность. И эти деньги, которые мы дополнительно будем изыскивать, в большей степени также пойдут в регионы, но уже в виде межбюджетных трансфертов субъектам России», — цитирует министра ТАСС.

Ранее Минфин оценил расходы на объявленные Путиным социальные меры в 4 трлн 128,2 млрд рублей.

По прогнозам ведомства, наибольший объём средств потребуется для поддержки малоимущих семей с детьми от трёх до семи лет и на выплату материнского капитала.

Путин поручил продлить действие закона по маткапиталу до 31 декабря 2026 года и ввести ежемесячные выплаты на детей в возрасте от трёх до семи лет.

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