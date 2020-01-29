Минфин оценил расходы на объявленные Путиным социальные меры

Министерство финансов России уточнило стоимость реализации мер из послания российского лидера Владимира Путина Федеральному собранию до 2024 года.

Как сообщает Интерфакс, речь идёт о 4 трлн 128,2 млрд рублей.

Как отмечает агентство, министр финансов Антон Силуанов подчеркнул, что эти дополнительные расходы не окажут влияния на бюджетную и макроэкономическую стабильность.

По уточнённым данным ведомства, средства федерального бюджета в этой сумме составят 3 трлн 770,4 млрд рублей, субъектов России — 357,8 млрд рублей. Больше всего денег из общего объёма средств пойдёт на поддержку малоимущих семей с детьми от трёх до семи лет и на выплату материнского капитала.

Ранее Путин в ходе послания Федеральному собранию заявил, что Россия вступила в сложный демографический период. В связи с этим он предложил ряд мер, в том числе продлить программу маткапитала до конца 2026 года и ввести ежемесячные выплаты на детей в возрасте от трёх до семи лет.