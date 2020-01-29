Минфин оценил расходы на объявленные Путиным социальные меры

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Министерство финансов России уточнило стоимость реализации мер из послания российского лидера Владимира Путина Федеральному собранию до 2024 года.
Минфин оценил расходы на объявленные Путиным социальные меры
  • РИА Новости

Как сообщает Интерфакс, речь идёт о 4 трлн 128,2 млрд рублей.

Как отмечает агентство, министр финансов Антон Силуанов подчеркнул, что эти дополнительные расходы не окажут влияния на бюджетную и макроэкономическую стабильность.

По уточнённым данным ведомства, средства федерального бюджета в этой сумме составят 3 трлн 770,4 млрд рублей, субъектов России — 357,8 млрд рублей. Больше всего денег из общего объёма средств пойдёт на поддержку малоимущих семей с детьми от трёх до семи лет и на выплату материнского капитала.

Ранее Путин в ходе послания Федеральному собранию заявил, что Россия вступила в сложный демографический период. В связи с этим он предложил ряд мер, в том числе продлить программу маткапитала до конца 2026 года и ввести ежемесячные выплаты на детей в возрасте от трёх до семи лет.

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