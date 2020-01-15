Путин заявил, что Россия вступила в сложный демографический период

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Рождаемость в России снова падает, страна вступила в сложный демографический период, заявил президент Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию.
Путин заявил, что Россия вступила в сложный демографический период
  • РИА Новости

«Сегодня у нас почти 147 млн человек, но мы вступили в сложный, очень сложный демографический период», — сказал глава государства.

Он отметил, что благодаря принятым с середины 2000-х годов мерам удалось добиться положительных результатов демографии и даже в какой-то период выйти на естественный прирост населения.

«Но семьи-то сейчас создают малочисленные поколения 1990-х годов. Число рождений вновь падает», — подчеркнул он.

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