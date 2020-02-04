В нотариальной палате напомнили об условиях использования маткапитала

В Федеральной нотариальной палате (ФНП) напомнили россиянам, что, если при покупке жилья в ипотеку использовались средства материнского капитала, родители обязаны выделить своим детям доли в объекте недвижимости.

«Чтобы позже с недвижимостью не возникло проблем, необходимо оформить договор о выделении долей у нотариуса. Закон обязывает подписать такой договор в течение полугода после выплаты ипотечного кредита», — говорится в сообщении.

При несоблюдении данных условий могут возникнуть проблемы с продажей квартиры или при разделе имущества.

«В практике уже встречались случаи, когда сделки, не прошедшие нотариальное удостоверение, где не все условия использования маткапитала были соблюдены, оспаривались в суде», — напомнили в ФНП.

Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что в 2020 году около 558 тыс. российских семей смогут получить выплаты на первого ребёнка в рамках закона о маткапитале.