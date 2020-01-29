«В связи с утратой доверия»: Путин уволил Игнатьева с поста главы Чувашии

Президент России Владимир Путин отправил в отставку главу Чувашии Михаила Игнатьева «в связи с утратой доверия». Накануне его исключили из партии «Единая Россия» после инцидента на вручении новой техники пожарным, в ходе которого Игнатьев вынудил сотрудника МЧС подпрыгивать за ключами. При этом тем же указом временно исполняющим обязанности руководителя региона назначен депутат Госдумы от «Справедливой России» Олег Николаев. Российский лидер уже провёл с ним рабочую встречу.

В среду, 29 января, произошла смена руководителя в одном из 85 субъектов Российской Федерации. Указом президента Владимира Путина досрочно прекращены полномочия главы Чувашии Михаила Игнатьева «в связи с утратой доверия». Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Отрешить Игнатьева Михаила Васильевича от должности главы Чувашской Республики в связи с утратой доверия президента Российской Федерации», — говорится в документе.

При этом временно исполняющим обязанности главы региона назначен Олег Николаев. Он был избран в нынешний состав Государственной думы по списку партии «Справедливая Россия». В нижней палате парламента он занимает пост председателя комитета по делам национальностей и зампредом комиссии по вопросам контроля за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами Госдумы, мандатным вопросам и вопросам депутатской этики.

На сайте Кремля также указывается, что Владимир Путин провёл рабочую встречу с назначенным врио губернатора Чувашии.

Как заявил Олег Николаев местному интернет-изданию «Правда ПФО», на новом посту он постарается добиться объединения политсил и задействования всего экономического потенциала для того, чтобы республика выбралась из сложного положения.

«Честно говоря, эмоции меня переполняют. Я простой сельский парень, никогда и не мечтал попасть в Кремль, пожать руку президенту страны. Но теперь надо думать, как выполнить поставленные задачи», — сказал Николаев.

Президент РФ Владимир Путин и временно исполняющий обязанности главы Чувашской Республики Олег Николаев во время встречи

РИА Новости

© Алексей Дружинин

Напомним, что выборы главы Чувашии состоятся в единый день голосования 13 сентября.

О том, что в ближайшее время может произойти отставка руководителя Чувашской республики, 28 января сообщил РБК со ссылкой на два источника.

Игнатьев возглавлял регион с августа 2010 года. Срок его полномочий истекал в сентябре. Как пишет газета «Коммерсантъ», за время его работы численность населения республики сократилась на 500 тыс. человек — с 1,27 млн до 1,22 млн. При этом в 2,3 раза выросла средняя зарплата местных жителей — с 12,5 тыс. рублей до 29,9 тыс. рублей, а пенсия в два раза — с 6,8 тыс. рублей до 13 тыс. рублей. Наряду с этим на 5 процентных пунктов сократился уровень безработицы. Кроме того, бюджет Чувашии стал профицитным, а валовой региональный продукт вырос со 157,7 млрд рублей до 347 млрд рублей.

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Между тем за последний месяц Михаил Игнатьев оказался в центре нескольких публичных скандалов, после которых его исключили из партии «Единая Россия».

Так, 18 января, во время празднования Дня печати он призывал «мочить» журналистов и блогеров, которые прибыли в Чувашию из других регионов, «хорошо здесь устраиваются и начинают писать, не зная, о чём и о ком, лишь бы заработать на разных схемах».

Спустя сутки в пресс-службе губернатора пояснили, что речь идёт о «раскрытии подноготной», раскрытии сведений о заказчиках так называемых «информационных войн». Однако такое объяснение не устроило Союз журналистов России и членов Госдумы, которые потребовали от Игнатьева объясниться и извиниться.

20 января он попросил прощения за своё высказывание, но пояснил, что призывал журналистское сообщество к публичному порицанию непорядочных коллег.

«Смысл моей речи был в другом, но, как бывает обычно, всё передёрнули и переиначили. Я всегда корректно относился к журналистам, которые объективно критикуют, корректно подают статьи. У тех, чьи чувства задел словом «мочить», я, человек с доброй душой, прошу прощения», — отметил Игнатьев.

РИА Новости

© Михаил Климентьев

При этом спустя несколько дней глава региона вновь стал оказался в центре внимания. 23 января Игнатьев в ходе торжественного вручения новой техники вынудил сотрудника МЧС подпрыгивать за ключами от пожарной машины.

В пресс-службе МЧС Чувашии, комментируя этот инцидент, отметили, что произошедшее «нужно расценивать как дружескую шутку», поскольку глава региона и пожарный давно знакомы по работе.

Между тем такое чувство юмора не оценил глава МЧС Евгений Зиничев. По его словам, «руководителю такого высокого ранга недопустимо вести себя подобным образом».

В свою очередь, Игнатьев назвал «домыслами, слухами, сплетнями и откровенной ложью» сообщения о каком-либо моем непочтительном отношении к сотрудникам МЧС.

«Я преисполнен глубочайшего уважения к этим мужественным людям и их труду. Уважительно относился к спасателям, пожарным и буду относиться», — указывал он.