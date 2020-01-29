«В связи с утратой доверия»: Путин уволил Игнатьева с поста главы Чувашии
- РИА Новости
- © Алексей Дружинин
В среду, 29 января, произошла смена руководителя в одном из 85 субъектов Российской Федерации. Указом президента Владимира Путина досрочно прекращены полномочия главы Чувашии Михаила Игнатьева «в связи с утратой доверия». Об этом сообщается на сайте Кремля.
«Отрешить Игнатьева Михаила Васильевича от должности главы Чувашской Республики в связи с утратой доверия президента Российской Федерации», — говорится в документе.
При этом временно исполняющим обязанности главы региона назначен Олег Николаев. Он был избран в нынешний состав Государственной думы по списку партии «Справедливая Россия». В нижней палате парламента он занимает пост председателя комитета по делам национальностей и зампредом комиссии по вопросам контроля за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами Госдумы, мандатным вопросам и вопросам депутатской этики.
На сайте Кремля также указывается, что Владимир Путин провёл рабочую встречу с назначенным врио губернатора Чувашии.
Как заявил Олег Николаев местному интернет-изданию «Правда ПФО», на новом посту он постарается добиться объединения политсил и задействования всего экономического потенциала для того, чтобы республика выбралась из сложного положения.
«Честно говоря, эмоции меня переполняют. Я простой сельский парень, никогда и не мечтал попасть в Кремль, пожать руку президенту страны. Но теперь надо думать, как выполнить поставленные задачи», — сказал Николаев.
- Президент РФ Владимир Путин и временно исполняющий обязанности главы Чувашской Республики Олег Николаев во время встречи
- РИА Новости
- © Алексей Дружинин
Напомним, что выборы главы Чувашии состоятся в единый день голосования 13 сентября.
О том, что в ближайшее время может произойти отставка руководителя Чувашской республики, 28 января сообщил РБК со ссылкой на два источника.
Игнатьев возглавлял регион с августа 2010 года. Срок его полномочий истекал в сентябре. Как пишет газета «Коммерсантъ», за время его работы численность населения республики сократилась на 500 тыс. человек — с 1,27 млн до 1,22 млн. При этом в 2,3 раза выросла средняя зарплата местных жителей — с 12,5 тыс. рублей до 29,9 тыс. рублей, а пенсия в два раза — с 6,8 тыс. рублей до 13 тыс. рублей. Наряду с этим на 5 процентных пунктов сократился уровень безработицы. Кроме того, бюджет Чувашии стал профицитным, а валовой региональный продукт вырос со 157,7 млрд рублей до 347 млрд рублей.
Между тем за последний месяц Михаил Игнатьев оказался в центре нескольких публичных скандалов, после которых его исключили из партии «Единая Россия».
Так, 18 января, во время празднования Дня печати он призывал «мочить» журналистов и блогеров, которые прибыли в Чувашию из других регионов, «хорошо здесь устраиваются и начинают писать, не зная, о чём и о ком, лишь бы заработать на разных схемах».
Спустя сутки в пресс-службе губернатора пояснили, что речь идёт о «раскрытии подноготной», раскрытии сведений о заказчиках так называемых «информационных войн». Однако такое объяснение не устроило Союз журналистов России и членов Госдумы, которые потребовали от Игнатьева объясниться и извиниться.
20 января он попросил прощения за своё высказывание, но пояснил, что призывал журналистское сообщество к публичному порицанию непорядочных коллег.
«Смысл моей речи был в другом, но, как бывает обычно, всё передёрнули и переиначили. Я всегда корректно относился к журналистам, которые объективно критикуют, корректно подают статьи. У тех, чьи чувства задел словом «мочить», я, человек с доброй душой, прошу прощения», — отметил Игнатьев.
- РИА Новости
- © Михаил Климентьев
При этом спустя несколько дней глава региона вновь стал оказался в центре внимания. 23 января Игнатьев в ходе торжественного вручения новой техники вынудил сотрудника МЧС подпрыгивать за ключами от пожарной машины.
В пресс-службе МЧС Чувашии, комментируя этот инцидент, отметили, что произошедшее «нужно расценивать как дружескую шутку», поскольку глава региона и пожарный давно знакомы по работе.
Между тем такое чувство юмора не оценил глава МЧС Евгений Зиничев. По его словам, «руководителю такого высокого ранга недопустимо вести себя подобным образом».
В свою очередь, Игнатьев назвал «домыслами, слухами, сплетнями и откровенной ложью» сообщения о каком-либо моем непочтительном отношении к сотрудникам МЧС.
«Я преисполнен глубочайшего уважения к этим мужественным людям и их труду. Уважительно относился к спасателям, пожарным и буду относиться», — указывал он.