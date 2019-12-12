По собственному желанию: Путин принял отставку губернатора Иркутской области Сергея Левченко
- РИА Новости
В четверг, 12 декабря, президент России Владимир Путин принял отставку губернатора Иркутской области Сергея Левченко. Как говорится в сообщении на сайте Кремля, глава региона подал соответствующее прошение «по собственному желанию». Временно исполняющим обязанности назначен Игорь Кобзев, ранее занимавший пост заместителя главы МЧС России.
«Владимир Путин провёл рабочую встречу с Игорем Кобзевым, назначенным в соответствии с президентским указом временно исполняющим обязанности губернатора Иркутской области», — сообщает пресс-служба Кремля.
Вместе с тем в главке МЧС по региону сообщили о прибытии в Иркутскую область комиссии ведомства во главе с заместителем министра Андреем Гуровичем. Ей поручено осуществить контроль «за целевым эффективным использованием средств федерального бюджета, выделенных из резервного фонда правительства России на оказание разовой помощи гражданам, пострадавшим в результате летнего паводка в Иркутской области». По итогам проверки будет подготовлен и предоставлен доклад.
Отметим, что Сергей Левченко занимал пост главы Иркутской области со 2 октября 2015 года. Этим летом регион пострадал от масштабного паводка, в результате которого погибли 26 человек, пропавшими без вести по-прежнему считаются четыре человека. Разгул стихии привёл к подтоплению примерно 11 тыс. жилых домов, в которых проживали около 46 тыс. человек, из них 17 тыс. человек лишились жилья.
- Архивное фото. Работы по ликвидации последствий паводка в Иркутской области
- РИА Новости
- © Кирилл Шипицин
Владимир Путин неоднократно выражал недовольство работой иркутских властей по ликвидации последствий паводка. В частности, глава государства критиковал руководство региона за плохую информированность пострадавших об организации процесса распределения гуманитарной помощи, несвоевременные выплаты, низкие темпы работ по восстановлению жилья и инфраструктуры.
«Проблем острых ещё очень много, так же как, к сожалению, до сих пор много волокиты и управленческих сбоев. Вопросы решаются, но решаются всё-таки медленно. И сейчас я имел возможность с людьми поговорить на улице, да и здесь, в зале, достаточно острые вопросы прозвучали, но на улице тем более. Есть очень много вопросов и проблем, которые люди поднимают, поэтому мне бы сегодня хотелось с вами поговорить не просто на заданную тему, а по существу», — говорил Путин 2 сентября в Тулуне в ходе совещания по вопросу жилищного обеспечения граждан, пострадавших от наводнения.
Месяц спустя на «чрезвычайно медленную» работу иркутских властей по восстановлению жилья и социальных объектов указал вице-премьер Виталий Мутко. В то же время Сергей Левченко принял решение о повышении окладов всех государственных служащих в Иркутской области, в том числе губернатора. Это решение объяснялось увеличением доходной части региона за последние четыре года.
11 декабря Левченко в интервью РИА Новости отметил, что считает в основном правильными решения, которые принимались его администрацией в работе по ликвидации последствий паводка. По его словам, можно гордиться достигнутыми результатами.
«Те деньги, которые выделены федерацией, мы расходуем строго в соответствии с законом. В ноябре у нас прошла проверка Минстроя России, нарушений нет. Каждый четверг проходит заседание правительственной комиссии, которую возглавляет Виталий Леонтьевич Мутко, где я отчитываюсь о проделанной работе и её результатах», — добавил он.
Отставка губернатора ЕАО
Вместе с тем в четверг, 12 декабря, в отставку по собственному желанию также подал губернатор Еврейской автономной области Александр Левинталь. По словам чиновника, у него намечается «смена работы» и он не собирался повторно баллотироваться в руководители региона. Еврейская автономная область летом также пострадала от паводка.
Владимир Путин назначил Ростислава Гольдштейна временно исполняющим обязанности губернатора ЕАО и провёл с ним рабочую встречу.
Кроме того, премьер-министр России Дмитрий Медведев встретился с Гольдштейном и Игорем Кобзевым, назначенным врио Иркутской области. Об этом сообщил пресс-секретарь главы правительства Олег Осипов.
Вместе с тем член Центральной избирательной комиссии Евгений Шевченко сообщил РИА Новости о том, когда пройдут выборы губернаторов в этих двух регионах.
«В соответствии со статьёй 10 федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме в РФ» выборы губернаторов Иркутской области и Еврейской автономной области пройдут в единый день голосования 13 сентября 2020 года», — сказал он.
- «Отработать как положено»: Путин провёл совещание по вопросам ликвидации последствий паводков
- На капремонт и новые дома: правительство выделило 1,2 млрд рублей пострадавшим от паводка на Дальнем Востоке
- Губернатор Иркутской области Левченко ушёл в отставку
- Губернатор Еврейской автономной области ушёл в отставку