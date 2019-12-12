По собственному желанию: Путин принял отставку губернатора Иркутской области Сергея Левченко

В четверг, 12 декабря, в отставку ушёл губернатор Иркутской области Сергей Левченко. Временно исполняющим обязанности руководителя региона Владимир Путин назначил бывшего заместителя главы МЧС России Игоря Кобзева. Президент неоднократно критиковал работу иркутских властей по ликвидации последствий летнего паводка.

В четверг, 12 декабря, президент России Владимир Путин принял отставку губернатора Иркутской области Сергея Левченко. Как говорится в сообщении на сайте Кремля, глава региона подал соответствующее прошение «по собственному желанию». Временно исполняющим обязанности назначен Игорь Кобзев, ранее занимавший пост заместителя главы МЧС России.

«Владимир Путин провёл рабочую встречу с Игорем Кобзевым, назначенным в соответствии с президентским указом временно исполняющим обязанности губернатора Иркутской области», — сообщает пресс-служба Кремля.

Вместе с тем в главке МЧС по региону сообщили о прибытии в Иркутскую область комиссии ведомства во главе с заместителем министра Андреем Гуровичем. Ей поручено осуществить контроль «за целевым эффективным использованием средств федерального бюджета, выделенных из резервного фонда правительства России на оказание разовой помощи гражданам, пострадавшим в результате летнего паводка в Иркутской области». По итогам проверки будет подготовлен и предоставлен доклад.

Отметим, что Сергей Левченко занимал пост главы Иркутской области со 2 октября 2015 года. Этим летом регион пострадал от масштабного паводка, в результате которого погибли 26 человек, пропавшими без вести по-прежнему считаются четыре человека. Разгул стихии привёл к подтоплению примерно 11 тыс. жилых домов, в которых проживали около 46 тыс. человек, из них 17 тыс. человек лишились жилья.

Архивное фото. Работы по ликвидации последствий паводка в Иркутской области

РИА Новости

© Кирилл Шипицин

Владимир Путин неоднократно выражал недовольство работой иркутских властей по ликвидации последствий паводка. В частности, глава государства критиковал руководство региона за плохую информированность пострадавших об организации процесса распределения гуманитарной помощи, несвоевременные выплаты, низкие темпы работ по восстановлению жилья и инфраструктуры.

«Проблем острых ещё очень много, так же как, к сожалению, до сих пор много волокиты и управленческих сбоев. Вопросы решаются, но решаются всё-таки медленно. И сейчас я имел возможность с людьми поговорить на улице, да и здесь, в зале, достаточно острые вопросы прозвучали, но на улице тем более. Есть очень много вопросов и проблем, которые люди поднимают, поэтому мне бы сегодня хотелось с вами поговорить не просто на заданную тему, а по существу», — говорил Путин 2 сентября в Тулуне в ходе совещания по вопросу жилищного обеспечения граждан, пострадавших от наводнения.

Месяц спустя на «чрезвычайно медленную» работу иркутских властей по восстановлению жилья и социальных объектов указал вице-премьер Виталий Мутко. В то же время Сергей Левченко принял решение о повышении окладов всех государственных служащих в Иркутской области, в том числе губернатора. Это решение объяснялось увеличением доходной части региона за последние четыре года.

11 декабря Левченко в интервью РИА Новости отметил, что считает в основном правильными решения, которые принимались его администрацией в работе по ликвидации последствий паводка. По его словам, можно гордиться достигнутыми результатами.

«Те деньги, которые выделены федерацией, мы расходуем строго в соответствии с законом. В ноябре у нас прошла проверка Минстроя России, нарушений нет. Каждый четверг проходит заседание правительственной комиссии, которую возглавляет Виталий Леонтьевич Мутко, где я отчитываюсь о проделанной работе и её результатах», — добавил он.

Отставка губернатора ЕАО

Вместе с тем в четверг, 12 декабря, в отставку по собственному желанию также подал губернатор Еврейской автономной области Александр Левинталь. По словам чиновника, у него намечается «смена работы» и он не собирался повторно баллотироваться в руководители региона. Еврейская автономная область летом также пострадала от паводка.

Владимир Путин назначил Ростислава Гольдштейна временно исполняющим обязанности губернатора ЕАО и провёл с ним рабочую встречу.

Кроме того, премьер-министр России Дмитрий Медведев встретился с Гольдштейном и Игорем Кобзевым, назначенным врио Иркутской области. Об этом сообщил пресс-секретарь главы правительства Олег Осипов.

Вместе с тем член Центральной избирательной комиссии Евгений Шевченко сообщил РИА Новости о том, когда пройдут выборы губернаторов в этих двух регионах.

«В соответствии со статьёй 10 федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме в РФ» выборы губернаторов Иркутской области и Еврейской автономной области пройдут в единый день голосования 13 сентября 2020 года», — сказал он.