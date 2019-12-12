Губернатор Еврейской автономной области ушёл в отставку

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Российский лидер Владимир Путин принял отставку губернатора Еврейской автономной области Александра Левинталя и назначил сенатора Ростислава Гольдштейна врио главы региона.
Губернатор Еврейской автономной области ушёл в отставку
  • РИА Новости

Об этом, как передаёт ТАСС, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Как отметил представитель Кремля, подписан указ об отставке Левинталя по собственному желанию.

Ранее Путин принял отставку губернатора Иркутской области Сергея Левченко.

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