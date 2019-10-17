На капремонт и новые дома: правительство выделило 1,2 млрд рублей пострадавшим от паводка на Дальнем Востоке

Правительство выделило 1,2 млрд рублей на помощь пострадавшим от паводка на Дальнем Востоке. Средства получат три региона: Хабаровский край, Амурская область и Еврейская автономная область. Деньги направят на обеспечение жильём тех, кто лишился своих домов, а также на капремонт помещений, пострадавших от наводнения. Минстрой России должен до 1 февраля 2020 года отчитаться об использовании выделенных средств.

Правительство РФ выделило из резервного фонда 1,2 млрд рублей на оказание помощи россиянам, пострадавшим от паводков на Дальнем Востоке. Контроль над эффективностью использования этих средств возложен на Минстрой России, который до 1 февраля 2020 года должен будет представить правительству соответствующий доклад.

Больше всего — 573,6 млн рублей — получит Хабаровский край. Из них 527 млн рублей предназначены для обеспечения жильём граждан, лишившихся домов в результате паводка. Остальные средства будут направлены на капитальный ремонт жилых зданий, повреждённых во время наводнения.

Также, согласно другому распоряжению, этот регион получит дополнительно 40 млн рублей на выплату материальной помощи пострадавшим от паводка. На неё могут рассчитывать граждане, получившие вред здоровью (от 200 до 400 тыс. рублей) и утратившие имущество первой необходимости (от 50 до 100 тыс. рублей).

Напомним, что в этот перечень имущества первой необходимости входят предметы, важные для нормальной жизнедеятельности: минимальный набор мебели, включая кровать, газовую или электрическую плиту, водонагреватели или отопительные котлы, посуду для приготовления еды, столовые приборы, холодильник, стиральную машину, утюг, светильники и другие.

Остальные пострадавшие от паводка, чья обычная жизнь была нарушена стихийным бедствием, получат по 10 тыс. рублей. МЧС России должно будет представить доклад об использовании этих средств до 1 февраля.

Вторая по размерам дотация из резервного фонда — 512,5 млн рублей — предназначена для Амурской области. Однако в этом регионе выше доля выплат, направленных на восстановления жилья — на эти цели выделено 142,5 млн рублей. Остальные средства пойдут на помощь тем, кто потерял свои дома.

Так, если в Хабаровском крае восстановлению подлежит в общей сложности 7,8 тыс. кв. м жилья, то в Амурской это число в четыре раза больше — 24 тыс. кв. м. Ещё 6,3 тыс. кв. м было уничтожено паводком, тогда как в Хабаровском крае этот показатель выше и составляет 8,1 тыс. кв. м.

Еврейская автономная область получит 116 млн рублей. В этом регионе в капитальном ремонте нуждается 13,1 тыс. кв. м жилья, а восстановлению не подлежит 603 кв. м. ЕАО также получит 50 млн рублей на единовременную помощь пострадавшим от паводка.

Совещание по паводкам

Отметим, что в среду, 16 октября, президент России Владимир Путин провёл совещание по вопросам ликвидации последствий паводков в ДФО и Иркутской области. На нём обсуждалось выполнение нескольких поручений, которые глава государства отдал ранее.

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«Нужно иметь в виду, что мы имеем в данном случае дело с людьми, которые в беду попали. И нужно исходить из этого, нужно иметь в виду, что люди утратили, может быть, всё, что составляло их небольшие накопления за всю жизнь. И ясно, что они рассчитывают на нашу с вами помощь. И если нет внутреннего настроя на такую индивидуальную работу с каждым человеком, то тогда, значит, те, кто не могут так выстроить свою работу с людьми, не туда попали. Надо заняться другой работой», — подчеркнул Путин.

Паводки в Иркутской области и на Дальнем Востоке начались летом. По словам губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, от паводка пострадали 448 домов, в которых проживали 1722 человека. При этом 210 жилых помещений экспертиза признала непригодными для жилья, подчеркнул он.

Несмотря на это, Фургал заверил президента, что регион готов к отопительному сезону.

«Единственное, что мы ждём, — помощь по автомобильным дорогам и по инфраструктуре. А так в основном всё остальное находится под контролем, ежедневно мониторится. Особых проблем сегодня не видим», — сказал он.

В Амурской области подтопило 135 поселений, сообщил губернатор Василий Орлов. От паводка пострадали 16,8 тыс. человек.

«На сегодняшний день 742 дома (или 889 жилых помещений) признано пострадавшими. В том числе 278 жилых помещений (в них проживали 653 человека) признаны непригодными для дальнейшего проживания. 611 жилых помещений, в которых проживает на сегодняшний день 1571 человек, подлежат ремонту», — доложил он президенту.

Губернатор Еврейской автономной области Александр Левинталь доложил, что все средства на единовременную помощь гражданам в размере 10, 50 или 100 тыс. рублей были отправлены пострадавшим, которых насчитывается 6400 человек.

«У нас, Владимир Владимирович, подтопленными оказалось 497 помещений. На сегодняшний день мы уже обошли комиссиями, цифра приближается к 70% (то, что мы просмотрели). На следующей неделе межведомственная комиссия заканчивает осмотр всех помещений», — доложил губернатор.

По его словам, из тех домов, что были осмотрены в ходе экспертизы, 99 ремонту не подлежат, 54 не пострадали и 173 нуждаются в капремонте.

«1575 семей приобрели новое жильё»

По ситуации в Иркутской области доложил вице-премьер Виталий Мутко. Он сообщил, что регион практически вернулся к нормальной жизни.

«Хотел вам доложить, что в целом все 135 населённых пунктов, 11 районов Иркутской области, — сейчас вся жизнедеятельность в основном восстановлена, в плановом режиме работает водо-, тепло-, энергоснабжение, практически всё подключено по постоянной схеме, 29 котельных запущено», — обратился он к Путину.

По его словам, пострадавшим от паводка в Иркутской области было выплачено более 2,5 млрд рублей.

«Всего выплачено 2,58 млрд рублей​​​. Это практически все ресурсы, которые мы направили, — они доведены до граждан», — сказал вице-премьер.

Мутко также сообщил, что было выдано 5300 сертификатов на жильё. Всего было получено 5800 таких заявок, и в отношении оставшихся сейчас проводятся повторные проверки.

«Более того, на сегодняшний день 1575 семей приобрели новое жильё: уже приобрели в других населённых пунктах, здесь же, в трёх населённых пунктах, или выехали в Иркутскую область», — подчеркнул Мутко.

Сильнее остальных населённых пунктов пострадал город Тулун. По словам Мутко, различные компании приняли решение поддержать его: «Газпром» построит многофункциональный комплекс с ледовой ареной, «Роснефть» — современную школу на 1270 мест с бассейном, а РЖД — два жилых дома и школу в новом микрорайоне.

Различную помощь окажут и другие компании.

Владимир Путин по итогам совещания констатировал, что ситуация в пострадавших регионах должна быть лучше текущей.