В Иркутской области пострадавшим от паводков выплатили 2,5 млрд рублей

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Вице-премьер России Виталий Мутко заявил о выплате 2,5 млрд рублей пострадавшим от наводнений в Иркутской области.
В Иркутской области пострадавшим от паводков выплатили 2,5 млрд рублей
  • © Виталий Аньков
  • РИА Новости

«Всего выплачено 2,58 млрд рублей​​​. Это практически все ресурсы, которые мы направили, они доведены до граждан», — сказал Мутко на совещании по ликвидации последствий паводка в Иркутской области и на Дальнем Востоке.

По его словам, 8138 заявлений граждан были рассмотрены в ускоренном порядке, 218 — ждут решения.

Также Мутко отметил, что в Иркутской области «вся жизнедеятельность в основном восстановлена», в плановом режиме работают водо-, тепло- и энергоснабжение.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что после окончания работ по ликвидации последствий паводков обязательно проверит их результаты.

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