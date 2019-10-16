В Иркутской области пострадавшим от паводков выплатили 2,5 млрд рублей

Вице-премьер России Виталий Мутко заявил о выплате 2,5 млрд рублей пострадавшим от наводнений в Иркутской области.

«Всего выплачено 2,58 млрд рублей​​​. Это практически все ресурсы, которые мы направили, они доведены до граждан», — сказал Мутко на совещании по ликвидации последствий паводка в Иркутской области и на Дальнем Востоке.

По его словам, 8138 заявлений граждан были рассмотрены в ускоренном порядке, 218 — ждут решения.

Также Мутко отметил, что в Иркутской области «вся жизнедеятельность в основном восстановлена», в плановом режиме работают водо-, тепло- и энергоснабжение.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что после окончания работ по ликвидации последствий паводков обязательно проверит их результаты.