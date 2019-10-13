Власти Иркутской области объяснили повышение зарплаты губернатора

Рост зарплат госслужащих в Иркутской области, в том числе губернатора, стал возможен благодаря увеличению доходной части бюджета региона, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу правительства Приангарья.

Отмечается, что губернатором принято решение о повышении окладов всех государственных служащих в равном размере.

«Это стало возможным благодаря увеличению доходной части бюджета Иркутской области за четыре года на 88%», — указано в тексте.

Уточняется, что фактическое увеличение окладов по сравнению с существующими на сегодняшний день составит 20%.

Ранее губернатор Иркутской области Сергей Левченко заявил, что повышение его оклада необходимо для решения вопроса с повышением зарплат работникам бюджетных организаций.