Власти Иркутской области объяснили повышение зарплаты губернатора
Отмечается, что губернатором принято решение о повышении окладов всех государственных служащих в равном размере.
«Это стало возможным благодаря увеличению доходной части бюджета Иркутской области за четыре года на 88%», — указано в тексте.
Уточняется, что фактическое увеличение окладов по сравнению с существующими на сегодняшний день составит 20%.
Ранее губернатор Иркутской области Сергей Левченко заявил, что повышение его оклада необходимо для решения вопроса с повышением зарплат работникам бюджетных организаций.