Власти Иркутской области объяснили повышение зарплаты губернатора

Короткая ссылка
Рост зарплат госслужащих в Иркутской области, в том числе губернатора, стал возможен благодаря увеличению доходной части бюджета региона, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу правительства Приангарья.

Отмечается, что губернатором принято решение о повышении окладов всех государственных служащих в равном размере.

«Это стало возможным благодаря увеличению доходной части бюджета Иркутской области за четыре года на 88%», — указано в тексте.

Уточняется, что фактическое увеличение окладов по сравнению с существующими на сегодняшний день составит 20%.

Ранее губернатор Иркутской области Сергей Левченко заявил, что повышение его оклада необходимо для решения вопроса с повышением зарплат работникам бюджетных организаций.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить