Иркутский губернатор предложил поднять свой оклад до 27 тысяч рублей

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко предложил поднять себе оклад с 18 800 рублей до 27 167 рублей. Законопроект об этом он внёс в законодательное собрание.

«Проектом закона предложено изменить должностной оклад лица, замещающего областную государственную должность губернатора Иркутской области, с 18 880 рублей на 27 167 рублей», — говорится в заключении правового управления заксобрания на проект.

Как уточняется в пояснительной записке, сумма складывается из размера, который был установлен до сокращения на 10% в 2016 году, с учётом индексации должностных окладов лиц, замещающих государственные должности Иркутской области на 4% в 2018 и 2019 годах и повышения на 20% с 1 октября текущего года.

При этом отмечается, что проектом закона предлагается предусмотреть «новую гарантию деятельности лиц, замещающих областные государственные должности, в виде выплаты премиального вознаграждения».

В документе региональной контрольно-счётной палаты указывается, что по состоянию на 1 января 2019 года количество государственных должностей Иркутской области составляло 84 единицы при фактической численности 74.

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