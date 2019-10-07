Путин повысил зарплаты президенту и премьеру

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Российский лидер Владимир Путин подписал указ о повышении на 4,3% зарплаты президенту и председателю правительства России. Об этом свидетельствует указ президента, опубликованный на официальном портале правовой информации.
Путин повысил зарплаты президенту и премьеру
  • © Алексей Никольский
  • РИА Новости

«В целях обеспечения социальных гарантий лицам, замещающим государственные должности России, постановляю: повысить с 1 октября 2019 года в 1,043 раза денежное вознаграждение лиц, замещающих государственные должности России», — говорится в документе.

В июне Министерство труда и социальной защиты России выступило с предложением проиндексировать оклады госслужащих с 1 октября на 4,3%.

Речь шла, в частности, о повышении окладов сотрудников МИД России и федеральных государственных гражданских служащих.

В мае пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал информацию о росте зарплат в Кремле и правительстве.

По его словам, сотрудникам администрации президента и аппарата правительства вернули 10% зарплаты, которые были урезаны несколькими годами ранее.

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