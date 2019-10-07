Путин повысил зарплаты президенту и премьеру
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- РИА Новости
«В целях обеспечения социальных гарантий лицам, замещающим государственные должности России, постановляю: повысить с 1 октября 2019 года в 1,043 раза денежное вознаграждение лиц, замещающих государственные должности России», — говорится в документе.
В июне Министерство труда и социальной защиты России выступило с предложением проиндексировать оклады госслужащих с 1 октября на 4,3%.
Речь шла, в частности, о повышении окладов сотрудников МИД России и федеральных государственных гражданских служащих.
В мае пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал информацию о росте зарплат в Кремле и правительстве.
По его словам, сотрудникам администрации президента и аппарата правительства вернули 10% зарплаты, которые были урезаны несколькими годами ранее.