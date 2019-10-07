Путин повысил на 4,3% зарплаты Бастрыкину и Чайке
- © Михаил Климентьев
- РИА Новости
«Постановляю увеличить с 1 октября 2019 года в 1,043 раза денежное вознаграждение председателя Следственного комитета России», — говорится в указе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.
В другом указе Путин увеличил на 4,3% зарплату генрокурору России.
Уточняется, что правительству поручено обеспечить финансирование расходов.
Также Путин подписал указ о повышении на 4,3% зарплаты президенту и председателю правительства России.