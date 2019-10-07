Путин повысил на 4,3% зарплаты Бастрыкину и Чайке

Президент России Владимир Путин подписал указы о повышении зарплат председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину и генпрокурору России Юрию Чайке на 4,3% с 1 октября 2019 года.

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РИА Новости

«Постановляю увеличить с 1 октября 2019 года в 1,043 раза денежное вознаграждение председателя Следственного комитета России», — говорится в указе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации. В другом указе Путин увеличил на 4,3% зарплату генрокурору России. Уточняется, что правительству поручено обеспечить финансирование расходов. Также Путин подписал указ о повышении на 4,3% зарплаты президенту и председателю правительства России.