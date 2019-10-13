Иркутский губернатор объяснил предложение поднять свою зарплату

Короткая ссылка
Губернатор Иркутской области Сергей Левченко заявил, что повышение его оклада необходимо для решения вопроса с повышением зарплат работникам бюджетных орагнизаций.

Губернатор отметил, что на момент его избрания в 2015 году ситуация с финансами в области была тяжёлой.

«Дырка в бюджете составляла 5 млрд руб., были огромные государственные долги. Я принял решение, чтобы себе и своим заместителям, министрам убрать 10% заработной платы», — цитирует РБК Левченко.

По его словам, за последующие годы бюджет области вырос с 97 млрд до 213 млрд рублей.

Левченко уточнил, что заработная плата работников бюджетных организаций зависит от зарплаты губернатора.

«Повышая заработную плату тем, кто сейчас стал работать в несколько раз больше, я должен был решить этот вопрос при помощи данного указа», — добавил он.

10 октября Сергей Левченко предложил поднять себе оклад с 18 800 рублей до 27 167 рублей. Законопроект об этом он внёс в законодательное собрание.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить