Иркутский губернатор объяснил предложение поднять свою зарплату

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко заявил, что повышение его оклада необходимо для решения вопроса с повышением зарплат работникам бюджетных орагнизаций.

Губернатор отметил, что на момент его избрания в 2015 году ситуация с финансами в области была тяжёлой.

«Дырка в бюджете составляла 5 млрд руб., были огромные государственные долги. Я принял решение, чтобы себе и своим заместителям, министрам убрать 10% заработной платы», — цитирует РБК Левченко.

По его словам, за последующие годы бюджет области вырос с 97 млрд до 213 млрд рублей.

Левченко уточнил, что заработная плата работников бюджетных организаций зависит от зарплаты губернатора.

«Повышая заработную плату тем, кто сейчас стал работать в несколько раз больше, я должен был решить этот вопрос при помощи данного указа», — добавил он.

10 октября Сергей Левченко предложил поднять себе оклад с 18 800 рублей до 27 167 рублей. Законопроект об этом он внёс в законодательное собрание.