В Иркутской области прокомментировали ситуацию с окладом губернатора
Как он указал РИА Новости, повышение оклада главы Иркутской области связано с необходимостью индексирования зарплаты госслужащих с 1 октября 2019 года в соответствии с указом президента.
«Пока можем сказать, что повышение оклада губернатора связано с исполнением указа президента об индексировании зарплат госслужащих с 1 октября 2019 года», — сказал Добродеев.
Вместе с этим он добавил, что информация об изменении оклада примерно на 44% не соответствует действительности.
Ранее сообщалось, что Левченко предложил поднять себе оклад с 18 800 рублей до 27 167 рублей.
7 октября российский лидер Владимир Путин подписал указ о повышении на 4,3% зарплат президенту и председателю правительства России.