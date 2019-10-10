В Иркутской области прокомментировали ситуацию с окладом губернатора

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Руководитель пресс-службы правительства Иркутской области Павел Добродеев прокомментировал ситуацию вокруг оклада губернатора региона Сергея Левченко.

Как он указал РИА Новости, повышение оклада главы Иркутской области связано с необходимостью индексирования зарплаты госслужащих с 1 октября 2019 года в соответствии с указом президента.

«Пока можем сказать, что повышение оклада губернатора связано с исполнением указа президента об индексировании зарплат госслужащих с 1 октября 2019 года», — сказал Добродеев.

Вместе с этим он добавил, что информация об изменении оклада примерно на 44% не соответствует действительности.

Ранее сообщалось, что Левченко предложил поднять себе оклад с 18 800 рублей до 27 167 рублей.

7 октября российский лидер Владимир Путин подписал указ о повышении на 4,3% зарплат президенту и председателю правительства России.

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