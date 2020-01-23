«Тактика смелого зайца»: в Крыму отреагировали на анонсированный Чубаровым марш на полуостров

Планируемый главой экстремистской организации «Меджлис крымско-татарского народа»* Рефатом Чубаровым 2 мая «марш на Крым» начнётся и закончится на территории Украины, считают в Госдуме. При этом в нижней палате парламента полагают, что акция затевается исключительно для привлечения внимания и получения финансирования. Как считают в Крыму, это «тактика смелого зайца». В Совфеде назвали готовящийся марш очередной провокацией.

Заявление главы экстремистской организации «Меджлис крымско-татарского народа»* Рефата Чубарова об организации «марша на Крым» является очередной провокацией со стороны бывшего депутата Верховной рады. Такое мнение высказал член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков в беседе с RT.

«Он, в принципе, по своей политической сути все годы деятельности был провокатором. В Крыму он нами всегда оценивался как человек крайних взглядов, как человек, который ничего не мог предложить спокойным голосом. Всегда у него были какие-то претензии и требования... Сегодня он в Киеве, сегодня он невъездной в Крым (с учётом его провокационной деятельности)», — сказал Цеков.

Он подчеркнул, что Чубаров был «одним из организаторов энергетической и других блокад Крыма».

«Ему надо привлечь внимание ряда международных организаций, которые настроены против России, к своей деятельности. Вот он и придумал «марш на Крым»... Если марш и будет, то это будет марш украинских националистов», — пояснил сенатор.

Как считает глава комитета по туризму, курортам и спорту Госсовета Крыма Алексей Черняк, сделанный Чубаровым анонс направлен на то, чтобы привлечь финансирование.

«Это тактика под названием «смелый заяц» — сейчас стоять и кричать, чтобы ему дали денег», — цитирует его РИА Новости.

Накануне председатель экстремистской организации «Меджлис крымско-татарского народа» Рефат Чубаров сообщил, что на 2 мая запланировано массовое пересечение административной границы с Крымом через пункт пропуска «Чонгар». По его словам, в акции ожидается участие неких «западных партнёров» и действующих депутатов Верховной рады.

«Акцию ненасильственного сопротивления будут проводить, чтобы международные организации, которые постоянно на словах осуждают аннексию Россией Крыма, смогли это подтвердить действиями, приобщившись к переходу админграницы», — заявил Чубаров, не исключив возможность «силового варианта прорыва» на Крымский полуостров.

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Впервые о намерении провести акцию «Мир против насилия и оккупации. Марш достоинства» глава «Меджлиса крымско-татарского народа» сообщил в декабре 2019 года.

Чубаров, будучи депутатом Верховной рады в годы президентства Петра Порошенко, неоднократно позволял себе выпады в адрес России. Так, в марте 2018-го он предложил выселить с Крымского полуострова всех россиян, а также призвал проживающих в российском регионе крымских татар не ходить на президентские выборы. Спустя месяц он заявил, что Киев должен отобрать у Москвы Крымский мост в качестве контрибуции за нанесённый ущерб. В октябре у него возникла идея переименования Крыма.

Между тем в том же году Федеральная служба безопасности РФ раскрыла деятельность экстремистской группы, созданной помощником депутата Верховной рады Мустафы Джемилёва по указанию Чубарова. В частности, в январе 2018 года злоумышленники подожгли дом муфтия Крыма Эмирали Аблаева с помощью зажигательной смеси, а также планировали совершение преступлений «по мотивам политической вражды».

Вдобавок в начале января 2020 года Чубаров предложил «отметить 450-летие сожжения Москвы», чтобы таким образом отпраздновать военный поход крымского хана Девлет-Гирея на Русь в 1571 году.

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.

Рефат Чубаров делает подобные провокационные заявления в надежде привлечь к себе внимание как к непримиримому борцу с «российской оккупацией», заявил RT депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек.

«Заявления лидеров меджлиса о маршах на Крым — это нескончаемая сага, не имеющая ничего общего с реальным положением дел. В действительности все эти громкие заявления заканчиваются лишь разговорами, а в лучшем случае — вещанием с украинской территории через мегафон в сторону российских пограничников. Он остро нуждается в финансировании, причём в щедром, чтобы содержать немногочисленную армию своих сторонников. Уверен, что марш если и состоится, то только на территории Херсонской области, и это будет не колонна украинских патриотов, а делегация возмущённых сторонников меджлиса, недовольных скудным финансированием. Вот вся истинная подоплёка и идеология подобных заявлений», — сказал парламентарий.

* «Меджлис крымско-татарского народа» — общественное объединение, признанное экстремистским и запрещённое на территории России (решение Верховного суда Республики Крым от 26.04.2016 и апелляционное определение Судебной коллегии по административным делам Верховного суда РФ от 29.09.2016).