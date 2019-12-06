На Украине заявили о планах пойти маршем на Крым

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Глава запрещённой в России организации «Меджлис крымско-татарского народа»* Рефат Чубаров сообщил о планах организовать марш на Крым. Об этом информирует агентство Интерфакс-Украина.
На Украине заявили о планах пойти маршем на Крым
  • РИА Новости

По его словам, акция «Мир против насилия и оккупации. Марш достоинства» будет мирной. Дату определят позже.

Как отметил Чубаров, цель мероприятия — «помочь» международным организациям в реализации принятых ими решений в поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский заявил о жёсткой позиции по «возвращению» полуострова.

Президент России Владимир Путин неоднократно говорил, что для Москвы вопрос закрыт.

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.

* «Меджлис крымско-татарского народа» — общественное объединение, признанное экстремистским и запрещённое на территории России (решение Верховного суда Республики Крым от 26.04.2016 и апелляционное определение Судебной коллегии по административным делам Верховного суда РФ от 29.09.2016).

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