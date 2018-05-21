«Преступления по политическим мотивам»: ФСБ раскрыла созданную помощником депутата Рады экстремистскую группу в Крыму

Федеральная служба безопасности раскрыла в Крыму экстремистскую группу, организовавшую нападение на дом муфтия Эмирали Аблаева в Симферополе в январе 2018 года. По данным ведомства, она была создана помощником депутата Верховной рады по указанию разыскиваемого лидера «Меджлиса крымско-татарского народа»* Рефата Чубарова при поддержке СБУ. По данным ФСБ, экстремисты планировали преступления для устрашения «пророссийски настроенных крымских татар и нагнетания межнациональной напряжённости» на полуострове.

Федеральная служба безопасности РФ раскрыла деятельность экстремистской группы, созданной помощником депутата Верховной рады Мустафы Джемилева по указанию находящегося в розыске лидера «Меджлиса крымско-татарского народа» Рефата Чубарова.

«Федеральной службой безопасности Российской Федерации совместно с МВД России вскрыта деятельность экстремистской группы, созданной Эролом Велиевым — помощником депутата Верховной рады Украины М. Джемилева по указанию находящегося в розыске лидера запрещённого в России «Меджлиса крымско-татарского народа»* Рефата Чубарова при поддержке СБУ», — говорится в заявлении ведомства.

По данным спецслужб, в состав группы, сформированной в Харькове, кроме Велиева входили бывшие спортсмены-боксёры Стешенко и Третьяков. За каждую проведённую на полуострове акцию им обещали выплачивать по $500.

«Экстремистами планировалось совершение преступлений по мотивам политической вражды с целью устрашения пророссийски настроенных крымских татар и нагнетания межнациональной напряжённости на территории Республики Крым», — сообщили в ФСБ.

В ведомстве уточнили, что в январе 2018 года злоумышленники подожгли дом муфтия Крыма Эмирали Аблаева с помощью зажигательной смеси.

Мечеть Хан-Джами в Евпатории

РИА Новости

© Алексей Павлишак

Отмечается, что в апреле 2018 года Стешенко обнаружили при въезде на территорию Крыма, куда он был направлен Велиевым для подготовки и совершения провокаций накануне очередной годовщины подписания указа президента РФ «О мерах по реабилитации армянского, болгарского, греческого, крымско-татарского и немецкого народов и государственной поддержке их возрождения и развития».

По факту поджога дома МВД по Республике Крым было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ («Умышленное уничтожение или повреждение имущества, совершённое общеопасным способом»). Также были возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьёй «Создание экстремистского сообщества и вербовка лиц в деятельность экстремистского сообщества» в отношении Велиева и «Участие в экстремистском сообществе» в отношении Стешенко и Третьякова.

Велиеву и Третьякову обвинения по соответствующим статьям УК РФ предъявлены заочно. Оба объявлены в федеральный розыск.

«Поставили задачу: поджечь дом муфтия»

По данным ФСБ, один из участников экстремистской группы — Стешенко — рассказал в ходе допроса, что отказался участвовать в теракте из-за риска для мирных жителей.

В Крыму обезврежена экстремистская группировка

«Нам была поставлена задача сделать поджог дома муфтия Крыма. Эту задачу нам поставил Велиев Эрол. Мне и Третьякову Александру. Мы сели в машину и поехали на улицу Каранфиль (в Симферополе. — RT), он сказал нам, что здесь живёт муфтий Крыма. Сказал, что надо будет сделать поджог его дома. Для этого надо будет сходить в магазин, купить две бутылки с вином, чтобы замешать в них «коктейль Молотова». Я отказался, так как могли пострадать невинные люди», — признался он.

Тогда, по его словам, Велиев и Третьяков сами купили вино и вдвоём поехали на место преступления.

Как ранее сообщал депутат от крымского региона Руслан Бальбек, «Меджлис» продолжает вести подрывную деятельность в Крыму.

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«Лидеры «Меджлиса» продолжают вести подрывную деятельность в Крыму. Антикрымские акции координирует киевский режим, используя немногочисленные осколки организации, сторонники которой проживают на полуострове», — сказал РИА Новости Бальбек.

Также 21 апреля в Крыму были задержаны два жителя Бахчисарайского района по подозрению в участии в деятельности «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»**.

«Указанным гражданам инкриминируется совершение преступления, предусмотренного частью 2 статьи 205.5 УК РФ («Участие в деятельности террористической организации»). В настоящее время проводятся оперативно-следственные мероприятия», — сообщили в пресс-службе Федеральной службы безопасности. Задержание проводилось в рамках ранее возбуждённого уголовного дела.

Организаторы блокады Крыма

Напомним, представители «Меджлиса» стали одними из основных инициаторов продовольственной блокады Крыма в 2015 году.

После присоединения Крыма к России «Меджлис» был объявлен Украиной высшим исполнительным органом крымско-татарского народа, а Джемилев назначен уполномоченным украинского президента по делам крымско-татарского народа. Его преемником на посту главы организации стал Рефат Чубаров.

* «Меджлис крымско-татарского народа» — общественное объединение, признанное экстремистским и запрещённое на территории России (решение Верховного суда Республики Крым от 26.04.2016 и апелляционное определение Судебной коллегии по административным делам Верховного суда РФ от 29.09.2016).

** «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» («Партия исламского освобождения») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.