В Севастополе задержали подозреваемого в участии в деятельности «Хизб ут-Тахрир»

В Севастополе задержали местного жителя, который подозревается в причастности к террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»*. Об этом сообщает пресс-служба крымского управления ФСБ.

© Архив ФСБ РФ

«Возбуждено уголовное дело в отношении жителя Севастополя 1986 г.р., подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 205.5 УК России (участие в деятельности террористической организации)», — приводит сообщение агентство «Крыминформ». По месту жительства подозреваемого провели обыск, была обнаружена и изъята экстремистская литература, издаваемая международной террористической организацией, агитационные листовки и средства связи. Ранее в Татарстане были задержаны 14 боевиков ячейки «Хизб ут-Тахрир». * «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» («Партия исламского освобождения») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.