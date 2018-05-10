В Севастополе задержали подозреваемого в участии в деятельности «Хизб ут-Тахрир»

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В Севастополе задержали местного жителя, который подозревается в причастности к террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»*. Об этом сообщает пресс-служба крымского управления ФСБ.
В Севастополе задержали подозреваемого в участии в деятельности «Хизб ут-Тахрир»
  • © Архив ФСБ РФ

«Возбуждено уголовное дело в отношении жителя Севастополя 1986 г.р., подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 205.5 УК России (участие в деятельности террористической организации)», — приводит сообщение агентство «Крыминформ».

По месту жительства подозреваемого провели обыск, была обнаружена и изъята экстремистская литература, издаваемая международной террористической организацией, агитационные листовки и средства связи.

Ранее в Татарстане были задержаны 14 боевиков ячейки «Хизб ут-Тахрир».

* «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» («Партия исламского освобождения») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

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