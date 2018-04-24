В Татарстане задержаны 14 боевиков ячейки «Хизб ут-Тахрир»

Члены казанской ячейки террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»* задержаны в Татарстане, передаёт пресс-служба республиканского управления ФСБ.

«В результате мероприятия задержаны 14 участников, в том числе лидеры террористической ячейки. Все они жители Казани и близлежащих районов республики», — приводит сообщение kp.ru.

Отмечается, что сотрудниками правоохранительных органов были проведены обыски в связи с возбуждением уголовного дела по статье «Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации».

Также были найдены и изъяты запрещённая литература, отчёты по вербовке и работе с новыми членами ячейки.

В ноябре 2017 года в Санкт-Петербурге была задержана глава женской ячейки «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами».

* «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» («Партия исламского освобождения») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.