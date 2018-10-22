В Раде предложили «переименовать» Крым
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«Сейчас рабочее название — Крымская автономия, но параллельно есть предложения оставить существующее название — Автономная Республика Крым. И также предложение — Крымско-татарская автономия», — цитирует парламентария УНИАН.
По его словам, инициативы направят в конституционную комиссию, а затем — в парламент.
Ранее в Киеве представили новый план «возвращения» полуострова.
Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство высказались за воссоединение с Россией.