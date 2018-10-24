Депутат Рады сорвал заседание российско-украинской комиссии

Депутат Рады Рефат Чубаров, представляющий Блок Петра Порошенко, попытался сорвать работу российско-украинской комиссии по организации рыболовства в Азовском море.

Как сообщает РИА Новости, Чубаров потребовал немедленно прекратить заседание и выдворить из страны главу российской делегации Игоря Рулева.

Депутата возмутило, что представитель России въехал на территорию Крыма через аэропорт Симферополя.

«Вы разговариваете с преступником», — заявил Чубаров.

Отмечается, что после слов депутата был объявлен перерыв и в зал зашли сотрудники СБУ.

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.

Ранее член комитета Совета Федерации по международным делам, глава Русской общины Крыма Сергей Цеков в беседе с ФАН прокомментировал заявление замминистра обороны России Татьяны Шевцовой о попытках Украины блокировать счета Черноморского флота в 2014 году.