В Крыму прокомментировали попытки Украины блокировать счета ЧФ в 2014 году

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Член комитета Совета Федерации по международным делам, глава Русской общины Крыма Сергей Цеков в беседе с ФАН прокомментировал заявление замминистра обороны России Татьяны Шевцовой о попытках Украины блокировать счета Черноморского флота в 2014 году.
В Крыму прокомментировали попытки Украины блокировать счета ЧФ в 2014 году
  • РИА Новости

«Республика Крым после воссоединения с Россией была полностью финансово обеспечена. Буквально в первый же месяц после вхождения Крыма в состав России были решены все вопросы, прежде всего социального характера», — заявил он.

Как отметил Цеков, не возникло никаких трудностей, всё прошло «идеально».

Ранее заместитель министра обороны России Татьяна Шевцова в ходе интервью газете «Красная звезда» рассказала о возникшей в конце февраля 2014 года угрозе блокирования денежных средств на счетах Черноморского флота, открытых в украинских кредитных организациях.

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.

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