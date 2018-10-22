В Минобороны рассказали о попытках Украины блокировать счета ЧФ в 2014 году

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Заместитель министра обороны России Татьяна Шевцова в интервью газете «Красная звезда» рассказала об угрозе блокирования денежных средств на счетах Черноморского флота в 2014 году.

«В конце февраля возникла угроза блокирования денежных средств на счетах Черноморского флота России, открытых в украинских кредитных организациях. Немедленно был организован мониторинг ситуации, и во взаимодействии с крупными российскими банками мы нашли решения, позволившие сохранить бюджетные деньги», — отметила Швецова.

По её словам, в начале марта 2014 года российские военнослужащие в Крыму досрочно получили денежное довольствие, а ещё через пару недель все деньги российского бюджета в наличном виде были собраны в воинских кассах и впоследствии под усиленной охраной переданы в казну.

Замминистра отметила, что в кратчайший срок было организовано финансовое обеспечение Черноморского флота через полевые учреждения Банка России и обеспечена конвертация остатков бюджетного финансирования в гривнах в рубли.

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.

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