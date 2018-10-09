Более трёх тысяч военнослужащих ЧФ приняли участие в учениях в Крыму

Более 3 тыс. военнослужащих Черноморского флота приняли участие в тактических учениях на полигоне Опук в Крыму, сообщает «Новый Севастополь» со ссылкой на начальника отдела информационного обеспечения ЧФ Алексея Рулёва.

Подразделения морской пехоты под прикрытием армейской авиации Южного военного округа высадились на необорудованный участок побережья с больших десантных кораблей «Орск» и «Азов», провели бой за высадку десанта, заняли прибрежный участок и выдвинулись вглубь позиций условного противника.

Были задействованы, в частности, самоходные гаубицы «Гвоздика», бронетранспортёры БТР-82А, миномёты «Поднос» и «Сани», ударные вертолёты Ми-35 и Ка-52 «Аллигатор».

В манёврах также участвовали подразделения радиоэлектронной борьбы, радиационной химической и биологической защиты, расчёты беспилотных летательных аппаратов.

Ранее телеканал «Звезда» сообщал, что вооружённый «Калибрами» малый корабль поступит в ЧФ в ноябре.