Вооружённый «Калибрами» малый корабль поступит в ЧФ в ноябре

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Вооружённый ракетами «Калибр» малый корабль поступит в Черноморский флот в конце ноября, сообщает телеканал «Звезда».
Вооружённый «Калибрами» малый корабль поступит в ЧФ в ноябре
  • РИА Новости

«В настоящее время проходят испытания, и в состав флота будут приняты ещё три корабля — малый ракетный корабль, срок сдачи которого намечен на конец ноября, а также два патрульных корабля», — заявил начальник штаба флота контр-адмирал Виктор Лиина.

«Калибр» — крылатая ракета для нанесения высокоточных ударов по ключевым объектам противника. Дальность полёта — несколько сотен километров.

Ранее «Крыминформ» сообщало, что авиация ЧФ впервые приняла участие в учениях на полигоне в Дагестане.

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