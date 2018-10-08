Вооружённый «Калибрами» малый корабль поступит в ЧФ в ноябре

Вооружённый ракетами «Калибр» малый корабль поступит в Черноморский флот в конце ноября, сообщает телеканал «Звезда».

«В настоящее время проходят испытания, и в состав флота будут приняты ещё три корабля — малый ракетный корабль, срок сдачи которого намечен на конец ноября, а также два патрульных корабля», — заявил начальник штаба флота контр-адмирал Виктор Лиина.

«Калибр» — крылатая ракета для нанесения высокоточных ударов по ключевым объектам противника. Дальность полёта — несколько сотен километров.

Ранее «Крыминформ» сообщало, что авиация ЧФ впервые приняла участие в учениях на полигоне в Дагестане.