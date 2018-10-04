Авиация ЧФ впервые приняла участие в учениях на полигоне в Дагестане

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Морская авиация Черноморского флота впервые приняла участие в учениях на полигоне в Дагестане, сообщает «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу ЧФ.
Авиация ЧФ впервые приняла участие в учениях на полигоне в Дагестане
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Экипажи самолётов Су-24МР, Су-24М и Су-30СМ выполнили взлёт с аэродрома в Крыму и осуществили перелёт в район горного полигона «Аданак» для выполнения поставленных задач.

Лётчики провели разведку, во время которой обнаружили скопления бронетехники и личного состава условного противника. Цели были атакованы.

В манёврах участвовали экипажи шести самолётов.

Ранее сообщалось, что в Дагестане в ходе учений прошла высадка тактического десанта мотострелков.

Также «Новый Севастополь» сообщал, что экипаж подлодки ЧФ отработал эвакуацию через торпедный аппарат.

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