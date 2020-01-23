Бывший депутат Рады назвал дату «марша на Крым»

Бывший депутат Верховной рады, глава запрещённой в России организации «Меджлис крымско-татарского народа»* Рефат Чубаров заявил, что планируемый на Украине «марш на Крым» будет организован 2 мая.

Об этом сообщает украинский «5 канал» со ссылкой на заявление Чубарова.

Чубаров заявил, что «акция ненасильственного сопротивления» будет проведена для того, чтобы международные организации смогли подтвердить свою поддержку Украины действиями.

Также он утверждает, что в первых рядах марша будут находится члены «Меджлиса крымско-татарского народа», украинские депутаты и «западные партнёры».

В начале декабря Чубаров сообщил о планах организовать марш на Крым.

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.

* «Меджлис крымско-татарского народа» — общественное объединение, признанное экстремистским и запрещённое на территории России (решение Верховного суда Республики Крым от 26.04.2016 и апелляционное определение Судебной коллегии по административным делам Верховного суда РФ от 29.09.2016).