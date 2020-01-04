План действий: какие законопроекты подготовит правительство России в 2020 году

Правительство России обнародовало перечень из 230 законопроектов, которые должны быть подготовлены в 2020 году и затем переданы на рассмотрение в Госдуму. В частности, планируется ввести штрафы для предприятий, которые завышают плату за коммунальные услуги, и запретить людям с непогашенной судимостью по тяжким преступлениям водить такси и городской транспорт. Также должны быть подготовлены документы, направленные на поддержку инвесторов на Дальнем Востоке и стимулирование развития высокоскоростного железнодорожного транспорта. Ожидается внесение изменений, которые корректировали бы брачный возраст и уточняли основания, позволяющие лицам, не достигшим 18 лет, вступать в брак.

Правительство России обнародовало план законотворческой деятельности на 2020 год, согласно которому предполагается разработка 230 документов. Отмечается, что план работы был составлен, исходя из целей реализации программ социально-экономического развития страны.

План состоит из шести разделов, в каждом из которых прописаны законопроекты, направленные на решение определённых задач, включая создание условий для экономического роста, развитие институтов соцсферы, повышение качества жизни и региональное развитие.

«Проект плана рассмотрен и одобрен на заседании комиссии правительства по законопроектной деятельности», — говорится в опубликованном на сайте кабмина сообщении.

В распоряжении также прописаны ответственные за разработку законопроектов и сроки, в которые документы должны быть представлены в правительство и внесены на рассмотрение Госдумы.

Рост экономики

Первый раздел посвящён созданию условий для экономического роста и состоит из 67 законопроектов. При этом один из них, вносящий поправки в Градостроительный кодекс РФ и закон «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности», уже представлен в правительство.

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Он касается создания и дальнейшего использования «Реестра новых и наилучших технологий, материалов и технологических решений повторного применения». Ответственным назначен Минтранс.

О том, что ведомство намерено разработать такой реестр, было известно и ранее. Он относится к реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Дорожному строительству в 2020 году будет посвящён и ряд других законопроектов. В частности, правительство намерено упростить правила размещения объектов транспортной инфраструктуры, систематизировать требования к строительству дорог и ликвидировать избыточные нормы, которые не влияют на безопасность.

Ряд документов будет касаться транспорта. Кабмин планирует упростить межаэропортовые перевозки иностранных товаров в воздушных пунктах пропуска Московского авиаузла. Планируется внести ряд изменений в части госконтроля и надзора на морском и внутреннем водном транспорте.

Помимо этого будут внесены поправки, которые повысят эффективность использования земель под железнодорожный транспорт и создадут условия для модернизации железнодорожной инфраструктуры за счёт частных инвесторов.

Касаются запланированные законопроекты и Северного морского пути — госкорпорация «Росатом» (её ледоколы пробивают дорогу для торговых судов) должна будет подготовить поправки, которые позволят заключать долгосрочные контракты на проведение судов по этому маршруту.

Ранее правительство утвердило программу развития инфраструктуры Севморпути до 2035 года.

РИА Новости

© Павел Львов

Некоторые документы будут касаться сферы туризма. В частности, в плане указан законопроект об отмене НДС на морские круизные перевозки, а также товары и услуги на борту таких лайнеров. Кроме того, планируется внедрить систему онлайн-мониторинга работы туроператоров и турагентов.

МИД России должен будет разработать законопроект, который создаст возможность выдавать туристические визы, исходя из подтверждения бронирования жилья. При этом место размещения должно быть в едином перечне классифицированных гостиниц.

Предусмотрены и другие законопроекты, касающиеся совершенствования или систематизации законодательства в некоторых сферах, включая ветеринарию, тарификацию электроэнергии и обращение лекарственных средств.

Научно-технологическое развитие

Второй раздел плана касается цифровизации и научно-технологического развития России. В него входят десять законопроектов. В этой части подготовлены уже два документа — о создании благоприятных правовых условий для хранения и обработки данных с помощью новых технологий и о создании генеральной схемы развития сетей связи.

Последняя позволит сделать более эффективной реализацию проектов в области электросвязи и обработки и хранения данных. В частности, она позволит обобщить информацию по инфраструктуре сети, прогнозировать перспективные направления развития и так далее.

Помимо этого планируется создание правовой основы для развития онлайн-механизмов урегулирования споров для защиты прав потребителей. Речь идёт о работе платформ, на которых будет возможно решить существующие претензии между покупателем и онлайн-магазином.

Отраслевое развитие

Третий раздел относится к развитию отраслей экономики и подразумевает разработку 13 законопроектов. Так, для развития добывающей сферы будет введён налоговый вычет по акцизам на сжиженный углеводородный газ и этан. Помимо этого Минэнерго должно будет подготовить поправки, которые создадут условия для экспорта российского СПГ с перспективных проектов.

Минтрансу предстоит усовершенствовать законодательство по развитию высокоскоростных железных дорог в России, Минстрою — ввести типовое проектирование объектов.

Министерство обороны РФ разработает законопроект о военном инновационном технополисе. Напомним, что под Анапой действует такое поселение под названием Эра. Технополис был создан в 2018 году, в нём проводятся перспективные исследования в сфере вооружений и ВПК.

Социальная сфера

Четвёртая группа законопроектов посвящена развитию социальной сферы и повышению качества жизни (предстоит подготовить 45 документов). Например, Минстрой разработает законопроект, согласно которому предприятия, завышающие цену на коммунальные платежи, будут штрафоваться.

Другой законопроект касается выплат семьям погибших или умерших ветеранов боевых действий. Минобороны должно разработать документ, который распространит социальные гарантии на семьи погибших ветеранов боевых действий, даже если те не успели получить статус участника боевых действий при жизни.

Планируется внести изменения в статью Семейного кодекса и закон «Об актах гражданского состояния», которые бы корректировали брачный возраст и уточняли основания, позволяющие лицам, не достигшим 18 лет, вступать в брак.

Отдельным законопроектом предусмотрено повышение МРОТ. Напомним, с 1 января 2020 года минимальный размер оплаты труда вырос на 7,5%, до 12 130 рублей.

Порт Владивосток

РИА Новости

© Виталий Аньков

Региональное развитие

Пятый раздел относится к развитию регионов. Несколько законопроектов касаются совершенствования бюджетных отношений, часть документов — развития Дальнего Востока.

Так, Минвостокразвития должен будет подготовить дополнительные меры господдержки инвестпроектов, которые предусматривают создание объектов инфраструктуры в ДФО. Кроме того, предполагается обеспечить инвесторам льготы в тех масштабах, в которых они вложились в инфраструктуру.

Также будут расширены границы свободного порта Владивосток (на его территории действуют льготные условия).

Качество госуправления

Заключительный, шестой блок — самый большой и касается повышения качества государственного управления. 14 законопроектов из него уже представлены в правительство и ожидают внесения в Госдуму.

Документы в этой части касаются полномочий ведомств, а также совершенствования законодательства. В частности, должен быть разработан законопроект, который введёт государственный надзор над безопасным использованием лифтов, подъёмных платформ для инвалидов и пассажирских конвейеров — движущихся дорожек и эскалаторов, не считая тех, что установлены в метро.

Минтрансу предстоит разработать систему контроля за формированием и использованием дорожных фондов. Также ведомство подготовит законопроект об автоматической фиксации результатов проверок транспортных средств, которые проводятся перед рейсами и сменами.

Предполагается также ввести ограничения на работу водителем в городском транспорте или такси для тех, у кого не погашена или с кого не снята судимость за тяжкое или особо тяжкое преступление.